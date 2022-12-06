Згідно з пресрелізом обсерваторії, команди відсвяткували початок будівництва церемоніями на місцях реалізації проєкту в Австралії та Південній Африці. Телескоп отримав назву "Квадратний кілометровий масив" (Square Kilometer Array), що відображає початкову мету вчених — мати поверхню збору в один квадратний кілометр. Однак фактично SKA матиме площу збору в половину квадратного кілометра.

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Деталі проєкту

Решітка буде складатися з майже 200 радіотарілок і 130 000 диполів, які є меншими наземними антенами. Іншими словами, SKA — це один великий телескоп, що складається з багатьох менших телескопів.

У цього телескопа вже існують кілька слабших аналогів, у тому числі масив MeerKAT в Південній Африці. Однак більші телескопічні решітки Square Kilometer Array забезпечать кращу роздільну здатність, ніж у конкурентів.

Після багатьох років проєктування та планування очікується, що завершений SKA буде введений в експлуатацію наприкінці 2020-х років. Радіоантени цієї решітки побудують у пустелі Кару в Південній Африці, а її антени у формі ялинки будуть розташовані в глибині західної Австралії. Радіотелескопи потребують радіомовчання, щоб мати можливість фокусуватися на довгих хвилях із глибокого космосу, тому організатори SKA обрали саме такі віддалені розташування.

Розміщення таких масивних наукових приладів у дикій природі пов'язане з певними труднощами. В Австралії мурахи можуть підсмажити електроніку, а терміти будують кургани навколо антен телескопів. Кенгуру час від часу перекидають прилади, а гігантські ящірки розгулюють навколо масивів, загрожуючи пошкодженням.