Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Какой была нагрузка на Дію во время голосования

После проблем с Дією во время голосования за победителя отбора на Евровидение в прошлом году, организаторы обеспечили возможность голосовать также через СМС.

Во время голосования в этом году некоторые пользователи также сталкивались с трудностями, однако Дія в конце концов смогла выдержать значительную нагрузку.

Всего через Дію отдали 362 388 голосов. На пике голосования приложение обрабатывало 18 тысяч запросов в секунду, тогда как обычная нагрузка составляет 800 – 900 запросов.

Обратите внимание! По словам главы Минцифры Михаила Федорова, в 2024 году Дія обрабатывала 15 000 запросов.

Напомним, что во время прошлогоднего нацотбора на Евровидение в Дии произошел серьезный сбой из-за большой активности пользователей, что привело к перегрузке серверов. Из-за этого имя победителя было объявлено только на следующий день.