Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Яким було навантаження на Дію під час голосування

Після проблем з Дією під час голосування за переможця відбору на Євробачення минулого року, організатори забезпечили можливість голосувати також через СМС.

Під час голосування цього року деякі користувачі також стикалися з труднощами, однак Дія врешті змогла витримати значне навантаження.

Загалом через Дію віддали 362 388 голосів. На піку голосування додаток обробляв 18 тисяч запитів за секунду, тоді як звичайне навантаження складає 800 – 900 запитів.

Зверніть увагу! За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, у 2024 році Дія обробляла 15 000 запитів.

Нагадаємо, що під час тогорічного нацвідбору на Євробачення в Дії стався серйозний збій через велику активність користувачів, що призвело до перевантаження серверів. Через це ім’я переможця було оголошено лише наступного дня.