Об этих планетах пока известно немного, за исключением некоторых деталей. Кроме того, мы не можем утверждать о наличии там живых организмов, а только о благоприятных условиях.

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Открытие Канарского института астрофизики

Первые два мира с земными массами находятся в так называемой обитаемой зоне вокруг красного карлика под названием GJ 1002. Обитаемой зоной в этом случае называют определенное расстояние от звезды до планеты, при котором на последней возможно существование жидкой воды, а значит – жизни.

Масса GJ 1002, которая находится на расстоянии всего 16 световых лет от нас, составляет одну восьмую массы Солнца. Это довольно холодная и тусклая звезда, поэтому ее населенная зона достаточно мала.

Ученые пока далеки до подтверждения инопланетной жизни или даже жидкой воды на планетах GJ 1002b и GJ 1002c, но уже сейчас ясно, что они отвечают требованиям. О них известно мало, за исключением того, где они расположены.

Первая планета – самая близкая к своей звезде, ей нужно около 10 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг.

GJ 1002c расположена дальше, с периодом вращения более 20 дней.

Следующим шагом ученых будет оценка атмосферы планет на основе отражающегося света или излучаемого тепла.

Открытие Монреальского университета

Поверхность следующих двух планет может быть более чем на половину покрыта водой. Они получили названия Kepler-138c и Kepler-138d. Обе примерно в 1,5 раза больше радиуса Земли и вращаются вокруг крохотной звезды в 218 световых годах от нас. По всей вероятности, каждая из открытых планет имеет каменно-металлический внутренний состав.

Мы впервые наблюдаем планеты, которые можно уверенно идентифицировать как водные миры,

– говорит астроном Бьорн Беннеке.

Состав экзопланет обычно определяют с помощью двух показателей: затмение света звезды планетой и по колебанию самой звезды. Kepler-138c и Kepler-138d имеют радиус в 1,51 раза больше Земли и массы, больше в 2,3 и 2,1 раза соответственно. Эти характеристики дают плотность около 3,6 граммов на кубический сантиметр для обоих. Это нечто среднее между каменистым и газообразным составом и очень похоже на спутники Европа и Энцелад в Солнечной системе.

По оценкам, средняя глубина океанов там может достигать 2000 километров, тогда как на Земле средняя глубина океана – 3,7 километра. Поскольку планеты расположены очень близко к звезде, их период обращения – 13 и 23 дня соответственно. Также там может быть очень жарко и атмосфера включает в себя толстый и плотный слой водяного пара.