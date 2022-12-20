Про ці планети поки що відомо небагато, за винятком деяких деталей. Крім того, ми не можемо стверджувати про наявність там живих організмів, а лише про сприятливі умови.

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Відкриття Канарського інституту астрофізики

Перші два світи із земними масами перебувають у так званій населеній зоні навколо червоного карлика під назвою GJ 1002. Населеною зоною в цьому випадку називають певну відстань від зірки до планети, за якої на останній можливе існування рідкої води, а отже — життя.

Маса GJ 1002, яка перебуває на відстані всього 16 світлових років від нас, становить лише одну восьму маси Сонця. Це досить холодна й тьмяна зірка, тому це означає, що її населена зона є досить малою.

Вчені поки що далекі до підтвердження інопланетного життя або навіть рідкої води на планетах GJ 1002b і GJ 1002c, але вже зараз ясно, що вони відповідають вимогам. Про них наразі відомо мало, за винятком того, де вони розташовані.

Перша планета – найближча до своєї зірки, їй потрібно близько 10 днів, щоб зробити повний оберт довкола.

GJ 1002c розташована далі, з періодом обертання понад 20 днів.

Наступним кроком учених буде оцінка атмосфери планет на основі світла, яке вони відбивають, або тепла, яке випромінюють.

Відкриття Монреальського університету

Поверхня наступних двох планет може бути більш ніж на половину покрита водою. Вони отримали назви Kepler-138c і Kepler-138d. Обидві приблизно в 1,5 раза більші за радіус Землі й обертаються навколо крихітної зірки за 218 світлових років від нас. Цілком імовірно, кожна з відкритих планет має кам'яно-металевий внутрішній склад.

Ми вперше спостерігаємо планети, які можна впевнено ідентифікувати як водні світи,

– каже астроном Бйорн Беннеке.

Склад екзопланети зазвичай визначають за допомогою двох показників: затьмарення світла зірки планетою і з коливання самої зірки. Kepler-138c і Kepler-138d мають радіус у 1,51 раза більший за Землю та маси, більші в 2,3 і 2,1 раза відповідно. Ці характеристики дають щільність близько 3,6 грама на кубічний сантиметр для обох. Це щось середнє між кам'янистим і газоподібним складом і дуже схоже на супутники Європа та Енцелад у Сонячній системі.

За оцінками, середня глибина океанів там може досягати 2000 кілометрів, тоді як на Землі середня глибина океану – 3,7 кілометра. Оскільки планети розташовані дуже близько до зірки, їхній період обертання – 13 і 23 дні відповідно. Також там може бути дуже спекотно й атмосфера включає товстий і щільний шар водяної пари.