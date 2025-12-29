Google Chrome является стандартным браузером в Android и для многих пользователей он работает в фоновом режиме почти незаметно. Именно из-за статуса браузера по умолчанию его часто используют без лишних настроек и не задумываются над тем, как он ведет себя с ресурсами устройства. В то же время Chrome способен потреблять энергию даже тогда, когда пользователь им не пользуется непосредственно. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Slashgear.

Как браузер Chrome влияет на заряд смартфона?

Одной из причин такого влияния является активная работа с данными. Google известен тем, что собирает и обрабатывает информацию для персонализации сервисов и повышения удобства. Chrome постоянно синхронизирует вкладки, историю, учетные записи и другие данные, что может создавать дополнительную нагрузку на систему и, соответственно, на батарею.

В результате браузер, который должен упрощать доступ к вебу, иногда работает слишком активно в фоновом режиме и сокращает время автономной работы смартфона. Для пользователей, которые и так часто смотрят видео в TikTok, Instagram Reels или YouTube, это может стать еще одним фактором быстрой разрядки.

Впрочем, проблема не является безвыходной. Существуют альтернативные браузеры, которые потребляют меньше энергии, или же можно изменить настройки самого Chrome, чтобы сделать его менее требовательным к батарее. Таким образом влияние стандартного браузера на автономность Android-устройства можно существенно уменьшить.

Одна из таких функций – предварительная загрузка страниц. Chrome анализирует историю просмотров и заранее подгружает элементы сайтов, которые пользователь потенциально может открыть. Это ускоряет загрузку, но в то же время тратит энергию. Отключить ее можно через раздел "Конфиденциальность и безопасность", далее "Предварительная загрузка страниц" и выбор опции "Без предварительной загрузки".

Настройки в Google Chrome

Еще один пункт – подсказки поиска Google, которые появляются во время ввода текста в адресной строке. Браузер дополняет запрос на основе предыдущих поисков и популярных тем, что требует постоянной обработки данных. Чтобы отключить эту функцию, следует зайти в "Настройки", затем в "Сервисы Google" и выключить пункт "Улучшать подсказки поиска".

Как пишет Униан, отдельное внимание стоит обратить на оповещения сайтов. Если позволить их слишком многим ресурсам, Chrome регулярно будет работать в фоновом режиме. В разделе "Настройки", далее "Настройки сайтов" і "Оповещения" можно либо полностью запретить уведомления, или управлять разрешениями для каждого сайта отдельно.

Настройки в Google Chrome

Также на заряд влияет синхронизация между устройствами. Она передает файлы cookie, историю, закладки и другие данные между смартфоном, планшетом и компьютером. При необходимости ее можно ограничить или отключить, открыв "Настройки", нажав на имя учетной записи и отключив синхронизацию ненужных данных.