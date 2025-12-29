Google Chrome є стандартним браузером в Android і для багатьох користувачів він працює у фоновому режимі майже непомітно. Саме через статус браузера за замовчуванням його часто використовують без зайвих налаштувань і не замислюються над тим, як він поводиться з ресурсами пристрою. Водночас Chrome здатен споживати енергію навіть тоді, коли користувач ним не користується безпосередньо. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Slashgear.

Дивіться також Всі секрети розкрито: популярне розширення Chrome відверто порушувало вашу приватність

Як браузер Chrome впливає на заряд смартфона?

Однією з причин такого впливу є активна робота з даними. Google відомий тим, що збирає та обробляє інформацію для персоналізації сервісів і підвищення зручності. Chrome постійно синхронізує вкладки, історію, облікові записи та інші дані, що може створювати додаткове навантаження на систему і, відповідно, на батарею.

У результаті браузер, який має спрощувати доступ до вебу, інколи працює надто активно у фоновому режимі й скорочує час автономної роботи смартфона. Для користувачів, які й так часто дивляться відео в TikTok, Instagram Reels чи YouTube, це може стати ще одним чинником швидкого розряджання.

Втім, проблема не є безвихідною. Існують альтернативні браузери, які споживають менше енергії, або ж можна змінити налаштування самого Chrome, щоб зробити його менш вимогливим до батареї. Таким чином вплив стандартного браузера на автономність Android-пристрою можна суттєво зменшити.

Одна з таких функцій – попереднє завантаження сторінок. Chrome аналізує історію переглядів і заздалегідь підвантажує елементи сайтів, які користувач потенційно може відкрити. Це пришвидшує завантаження, але водночас витрачає енергію. Вимкнути її можна через розділ "Конфіденційність і безпека", далі "Попереднє завантаження сторінок" і вибір опції "Без попереднього завантаження".

Налаштування в Google Chrome

Ще один пункт – підказки пошуку Google, які з'являються під час введення тексту в адресному рядку. Браузер доповнює запит на основі попередніх пошуків і популярних тем, що потребує постійної обробки даних. Щоб відключити цю функцію, слід зайти в "Налаштування", потім у "Сервіси Google" та вимкнути пункт "Покращувати підказки пошуку".

Як пише Уніан, окрему увагу варто звернути на сповіщення сайтів. Якщо дозволити їх надто багатьом ресурсам, Chrome регулярно працюватиме у фоновому режимі. У розділі "Налаштування", далі "Налаштування сайтів" і "Сповіщення" можна або повністю заборонити повідомлення, або керувати дозволами для кожного сайту окремо.

Налаштування в Google Chrome

Також на заряд впливає синхронізація між пристроями. Вона передає файли cookie, історію, закладки та інші дані між смартфоном, планшетом і комп'ютером. За потреби її можна обмежити або вимкнути, відкривши "Налаштування", натиснувши на ім'я облікового запису й відключивши синхронізацію непотрібних даних.