Что происходит

Netflix пока воздерживается от комментариев относительно обысков. Однако компания настаивает на соблюдении налогового законодательства во всех странах, где проводит свою деятельность, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Амстердамский офис является главным представительством Netflix для Европы, Ближнего Востока и Африки. Расследование во Франции возглавляет Национальная финансовая прокуратура (PNF), которая занимается экономическими преступлениями, имеющими значительный общественный резонанс. Нидерландские власти проводят параллельные обыски, а сотрудничество между странами якобы продолжается уже "долгое время".

В PNF объяснили, что дело касается подозрений в "сокрытии серьезного налогового мошенничества и неофициальной работе".

Netflix также проверяют на предмет точности налоговых отчетов за 2019, 2020 и 2021 годы.

Суть претензий заключается в том, что Netflix якобы декларировал доход, полученный во Франции, как доход, что был получен в Нидерландах. Последняя страна имеет меньшие налоговые ставки, что позволяло уменьшать налоговые вычеты. После отказа от этой практики задекларированный оборот во Франции вырос с 47,1 миллиона евро в 2020 году до 1,2 миллиарда евро в 2021 году. Это означает, что компания могла годами скрывать средства в размере близком к 500 миллионов евро в год от французских властей.

Следователи также стремятся выяснить, продолжал ли Netflix минимизировать свои доходы в отчетах после 2021 года другими способами.

Отмечается, что Netflix работает на французском рынке уже более десяти лет, открыв офис в Париже в 2020 году. Сервис имеет около 10 миллионов подписчиков в стране.