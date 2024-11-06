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Netflix наразі утримується від коментарів щодо обшуків. Проте компанія наголошує на дотриманні податкового законодавства у всіх країнах, де проводить свою діяльність, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Амстердамський офіс є головним представництвом Netflix для Європи, Близького Сходу та Африки. Розслідування у Франції очолює Національна фінансова прокуратура (PNF), яка займається економічними злочинами, що мають значний суспільний резонанс. Нідерландська влада проводить паралельні обшуки, а співпраця між країнами нібито триває вже "довгий час".

У PNF пояснили, що справа стосується підозр у "приховуванні серйозного податкового шахрайства та неофіційній роботі".

Netflix також перевіряють на предмет точності податкових звітів за 2019, 2020 і 2021 роки.

Суть претензій полягає в тому, що Netflix нібито декларував дохід, отриманий у Франції, як дохід, що був отриманий у Нідерландах. Остання країна має менші податкові ставки, що дозволяло зменшувати податкові відрахування. Після відмови від цієї практики задекларований оборот у Франції зріс із 47,1 мільйона євро в 2020 році до 1,2 мільярда євро у 2021 році. Це означає, що компанія могла роками приховувати кошти у розмірі близькому до 500 мільйонів євро на рік від французької влади.

Слідчі також прагнуть з’ясувати, чи продовжував Netflix мінімізувати свої прибутки в звітах після 2021 року іншими способами.

Зазначається, що Netflix працює на французькому ринку вже понад десять років, відкривши офіс у Парижі у 2020 році. Сервіс має близько 10 мільйонів підписників у країні.