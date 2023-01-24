Neo P1 эквивалентно 30 обычным комнатным растениям с точки зрения очищения воздуха. Такое растение может улавливать формальдегид, бензол, толуол и ксилол, превращая их в безвредные вещества

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Что известно

Гены, добавленные в ДНК Neo P1, заставляют его вырабатывать ферменты, которые превращают вредные соединения в безопасные вещества, которые в дальнейшем используются самим растением. Формальдегид преобразуется во фруктозу, а бензол, толуол и ксилол стают аминокислотой.

Neo P1 поставляется с собственной почвой, содержащей биоуголь, похожий на древесный материал. Он делается методом нагревания биомассы в бескислородной среде. Биоуголь служит домом для полезных микроорганизмов, которые добавляются в почву раз в месяц в виде добавок, известных как Power Drops. Эти микробы получают необходимые для жизни питательные вещества от растения, одновременно повышая эффективность очистки воздуха – они также захватывают летучие органические соединения, поскольку воздух проникает в грунт через прорези в горшке. Соотношение очищения воздуха между растением и почвой варьируется в зависимости от размера растения, оно приближается к соотношению 1:1, когда Neo P1 достигает зрелости.



Растение Neo P1 от стартапа Neoplants / Фото NewAtlas

Легко, но дорого

Neo P1 не требует особого ухода. Достаточно всего раз в месяц добавлять Power Drops и поливать. Благодаря резервуару в горшке полив нужно проводить раз в месяц зимой и раз в две недели летом.

При всех преимуществах растение обойдется в большую сумму. Neo P1 планируют продавать по 179 долларов США за одно растение. По такой цене можно купить электрический воздухоочиститель, которому не нужен солнечный свет, вода или микробы.

Генеральный директор Neoplants Лайонел Мора объясняет: воздухоочистители прекрасно справляются с улавливанием твердых частиц, например, дыма от пожаров, но гораздо сложнее улавливать летучие органические соединения, которые также вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Большинство очистителей не справляются с этим. Растение служит многим целям, которые не могут выполнять воздухоочистители, к тому же не нуждаются в электричестве, не производят шума и работают 24/7. В конце концов это красивый живой житель дома.