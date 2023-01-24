Neo P1 еквівалентна 30 звичайним кімнатним рослинам з точки зору очищення повітря. Така рослина може вловлювати формальдегід, бензол, толуол і ксилол, перетворюючи їх на нешкідливі речовини.

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Що відомо

Гени, додані до ДНК Neo P1, змушують її виробляти ферменти, які перетворюють шкідливі сполуки на безпечні речовини, що надалі використовуються самою рослиною. Формальдегід перетворюється на фруктозу, а бензол, толуол і ксилол стають амінокислотою.

Neo P1 поставляється з власним ґрунтом, який містить біовугілля, схоже на деревний матеріал. Воно виробляється шляхом нагрівання біомаси в безкисневому середовищі. Біовугілля слугує домівкою для корисних мікроорганізмів, які додаються в ґрунт раз на місяць у вигляді добавок, відомих як Power Drops. Ці мікроби отримують необхідні для життя поживні речовини від рослини, одночасно підвищуючи ефективність очищення повітря – вони також захоплюють леткі органічні сполуки, оскільки повітря проникає в ґрунт через прорізи в горщику. Співвідношення очищення повітря між рослиною і ґрунтом варіюється залежно від розміру рослини, воно наближається до співвідношення 1:1, коли Neo P1 досягає зрілості.



Рослина Neo P1 від стартапу Neoplants / Фото NewAtlas

Легко, але дорого

Neo P1 не вимагає особливого догляду. Достатньо лише раз на місяць додавати Power Drops і поливати. Завдяки резервуару в горщику полив потрібно проводити раз на місяць взимку і раз на два тижні влітку.

При всіх перевагах рослина обійдеться в немаленьку суму. Neo P1 планують продавати по 179 доларів США за одну рослину. За таку ціну можна купити електричний очищувач повітря, якому не потрібне сонячне світло, вода або мікроби.

Генеральний директор Neoplants Лайонел Мора пояснює: очищувачі повітря чудово справляються з уловлюванням твердих частинок, наприклад, диму від пожеж, але набагато складніше вловлювати леткі органічні сполуки, які також спричиняють серйозні проблеми зі здоров'ям. Більшість очищувачів не справляються з цим. Рослина слугує багатьом цілям, які не можуть виконувати очищувачі повітря, до того ж не потребують електрики, не виробляють шуму і працюють 24/7. Зрештою, це красивий живий мешканець будинку.