На протяжении многих лет ученые считали, что под ледяной корой Титана существует глобальный океан жидкой воды. Такой вывод сформировался еще в 2008 году после анализа данных зонда Cassini, который многократно пролетал мимо спутника, начиная с 2004 года. Основным аргументом была сильная приливная деформация Титана под влиянием гравитации Сатурна. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Universe Today.

Что на самом деле скрывают недра Титана

Во время вращения вокруг газового гиганта Титан испытывает растяжение и сжатие, что меняет его форму и гравитационное поле. Cassini фиксировал эти изменения изменения косвенно – через колебания собственной скорости, которые ученые определяли по доплеровскому сдвигу радиосигналов между аппаратом и Землей. Тогда считалось, что такие сильные эффекты возможны лишь при наличии жидкого океана под поверхностью.

Однако новое исследование предлагает другое объяснение. Повторный анализ архивных данных показал, что внутренняя структура Титана, вероятно, состоит не из сплошного океана, а из смеси льда и воды у полузамерзшем состоянии. Такая шуга позволяет спутнику оставаться достаточно гибким, но одновременно эффективнее отводит тепло, не давая недрам полностью расплавиться.

Этого вывода удалось достичь благодаря новому методу очистки доплеровских данных Cassini от шумов. Исследователи из Лаборатории реактивного движения NASA обнаружили повышенное рассеивание энергии в гравитационном поле Титана – именно то, что и ожидается в случае шугообразной внутренней структуры.

По словам Джули Кастильо-Рогез из JPL, это яркий пример того, как архивные данные космических миссий могут приносить новые открытия спустя годы или даже десятилетия после завершения полета, когда методы анализа становятся более точными.

Как пишет Science Alert, несмотря на отсутствие глобального океана, новые результаты не перечеркивают возможность существования жизни. Наоборот, ученые предполагают, что в недрах Титана могут существовать отдельные карманы жидкой воды с температурой до 20 градусов Цельсия. Эти теплые зоны могут периодически перемещаться от каменного ядра к поверхности, транспортировав минералы сквозь слои высокодавленного льда к ледяной коре, богатой углеводородами.

Постдокторант JPL Флавио Петрикка отмечает, что такой механизм делает Титан даже интереснее для науки, поскольку сочетает наличие воды, тепла и химически активной среды.

Интерес к Титану в ближайшие годы будет только расти. Его плотная атмосфера и озера жидкого метана делают спутник одним из самых необычных объектов Солнечной системы. Дополнительное внимание привлечет и будущая миссия NASA Dragonfly – роторный аппарат, запуск которого к Титану запланирован примерно на 2028 год.