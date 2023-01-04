Патентная заявка описывает устройство Apple Pencil со специальным датчиком внешней освещенности и излучателем. С их помощью устройство способно определять цвет и текстуру поверхностей в реальном мире.

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Как будет работать устройство

Стилус сможет благодаря беспроводной связи передавать данные о цвете и текстуре поверхности на совместимые устройства, такие как iPad. В патенте говорится, что стилус может измерять текстуру объекта, а также отслеживать, как освещение влияет на его цвет для получения более полной информации об оттенках.



На изображениях видны два встроенных датчика внутри наконечника.

Как и в случае с другими патентами, нет никакой гарантии, что Apple выпустит на рынок такое устройство. Если это произойдет, то новый Apple Pencil может стать незаменимым инструментом для создателей цифрового контента, дизайнеров, визуализаторов и разработчиков моделей для 3D-печати, поскольку возможность быстро и легко копировать реальные текстуры на iPad станет решающим фактором.

Запуск усовершенствованного Apple Pencil также имеет смысл, поскольку iPad становится все более популярным среди цифровых художников и графических дизайнеров.