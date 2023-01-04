Патентна заявка описує пристрій Apple Pencil зі спеціальним датчиком зовнішньої освітленості та випромінювачем. З їх допомогою пристрій здатний визначати колір та текстуру поверхонь у реальному світі.

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Як працюватиме пристрій

Стилус зможе завдяки безпровідному зв'язку передавати дані про колір і текстуру поверхні на сумісні пристрої, такі як iPad. У патенті сказано, що стилус може вимірювати текстуру об'єкта, а також відслідковувати, як освітлення впливає на його колір для отримання більш повної інформації про відтінки.



На зображеннях видно два вбудованих датчики всередині наконечника / Фото Apple

Як і у випадку з іншими патентами, немає жодної гарантії, що Apple випустить на ринок такий пристрій. Якщо ж це станеться, то новий Apple Pencil може стати незамінним інструментом для творців цифрового контенту, дизайнерів, візуалізаторів і розробників моделей для 3D-друку, оскільки можливість швидко і легко копіювати реальні текстури на iPad стане вирішальним фактором.

Запуск вдосконаленого Apple Pencil також має сенс, оскільки iPad стає дедалі популярнішим серед цифрових художників і графічних дизайнерів.