Детали проекта

Институт SETI, Исследовательский центр SETI в Беркли и Международный центр радиоастрономических исследований используют радиообсерваторию Murchison Widefield Array, что состоит из 4096 антенн, расположенных в Западной Австралии. Антенны решетки выглядят как скопление металлических пауков, расположенных в сетках. Хотя они не такие грандиозные, как в некоторых крупных радиообсерваториях, решетка хорошо подходит для радионаблюдений дальнего космоса.

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Исследование команды, описание и первые результаты которого уже размещены на сервере препринтов arXiv и ждут рецензирования, воспользовалось преимуществами большого поля зрения решетки для сканирования 2800 галактик за одно наблюдение. Это отличает недавнее исследование от предыдущих поисков, которые в основном были сосредоточены на радиоисточниках в нашем Млечном Пути.

Звезды в пределах Млечного Пути могут находиться на расстоянии от 4 до 100 000 световых лет, тогда как соседние галактики — на расстоянии до 30 миллионов световых лет, поэтому разница в масштабах является весьма значительной.

Одной из главных проблем в поиске признаков внеземного разума является скорость, с которой мы можем наблюдать за небом. Даже с большой площадью обзора, которую предлагают такие апертурные решетки, как MWA, специальные эксперименты, проведены на инструментах совместного использования, ограничивают то, какую часть неба мы охватываем и как часто мы охватываем одни и те же источники,

– пишет команда в статье



Австралийский массив телескопов Murchison Widefield Array, который выглядит как куча пауков / Фото SETI

Согласно сообщению Института SETI, для того, чтобы внеземная цивилизация из другой галактики могла отправить сообщение, которое можно было бы обнаружить на Земле, технология цивилизации должна быть достаточно развитой, чтобы использовать звезду-хозяина или несколько звезд в качестве источника энергии. Эта классификация базируется на шкале развития разумной жизни, которая описывает три базовых класса цивилизаций и их уровень развития, определяемый энергией, которая есть в их распоряжении.

Как известно, все предыдущие попытки поисков результатов не дали. Исследователи отметили, что существующие и запланированные на будущее телескопы увеличивают скорость этого поиска.