Деталі проєкту

Інститут SETI, Дослідницький центр SETI в Берклі та Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень використовують радіообсерваторію Murchison Widefield Array, що складається з 4096 антен, розташованих у Західній Австралії. Антени решітки виглядають як скупчення металевих павуків, розташованих у сітках. Хоча вони не такі грандіозні, як у деяких великих радіообсерваторіях, решітка добре підходить для радіоспостережень далекого космосу.

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Дослідження команди, опис та перші результати якого вже розміщені на сервері препринтів arXiv і чекають на рецензування, скористалося перевагами великого поля зору решітки для сканування 2800 галактик за одне спостереження. Це відрізняє нещодавнє дослідження від попередніх пошуків, які здебільшого були зосереджені на радіоджерелах у нашому Чумацькому Шляху.

Зірки в межах Чумацького Шляху можуть знаходитися на відстані від 4 до 100 000 світлових років, тоді як сусідні галактики — на відстані до 30 мільйонів світлових років, тож різниця в масштабах є досить значною.

Однією з головних проблем у пошуку ознак позаземного розуму є швидкість, з якою ми можемо спостерігати за небом. Навіть з великою площею огляду, яку пропонують такі апертурні решітки, як MWA, спеціальні експерименти, проведені на інструментах спільного використання, обмежують те, яку частину неба ми охоплюємо і як часто ми охоплюємо одні й ті ж джерела,

– пише команда в статті



Австралійський масив телескопів Murchison Widefield Array, який виглядає як купа павуків / Фото SETI

Згідно з повідомленням Інституту SETI, для того, щоб позаземна цивілізація з іншої галактики могла надіслати повідомлення, яке можна було б виявити на Землі, технологія цивілізації повинна бути достатньо розвиненою, щоб використовувати зорю-господаря або кілька зірок як джерело енергії. Ця класифікація базується на шкалі розвитку розумного життя, яка описує три базові класи цивілізацій та їхній рівень розвитку, що визначається енергією, яка є в їхньому розпорядженні.

Як відомо, всі попередні спроби пошуків результатів не дали. Дослідники відзначили, що існуючі та заплановані на майбутнє телескопи збільшують швидкість цього пошуку.