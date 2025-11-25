Anthropic представила Claude Opus 4.5 и заявила, что это их самая мощная модель для написания кода, создания агентов и взаимодействия с компьютером. По словам компании, она лучше справляется с повседневными задачами, в частности глубокими исследованиями, и демонстрирует ощутимый скачок в возможностях по сравнению с предыдущими версиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Anthropic.

Что нового в Claude Opus 4.5?

Ранние тестировщики сообщили, что Opus 4.5 способна выполнять задачи, которые были недоступны модели Sonnet 4.5. Модель увереннее работает в условиях неопределенности, лучше анализирует компромиссы и корректно реагирует без чрезмерных подсказок. Также заявлено об улучшении в сфере зрения, логических рассуждений, математики и программирования.

Как пишет Macrumors, вместе с запуском модели Anthropic обновила свои приложения, платформу Claude Developer Platform и систему Claude Code. Пользователи получили инструменты для долговременной работы агентов и новые способы использования Claude - в Excel, Chrome и на компьютере.

В приложениях Claude теперь убрали ограничения на длинные диалоги: модель автоматически сжимает предыдущий контекст, что позволяет продолжать разговор без прерываний. Веб-расширение Claude для Chrome стало доступно всем пользователям тарифа Max, а доступ к бета-версии Claude для Excel открыли для Max, Team и Enterprise.

Claude Code теперь интегрирован в десктопное приложение. Благодаря Opus 4.5 он точнее формирует планы выполнения задач и последовательнее их реализует. Модель задает уточняющие вопросы заранее, после чего создает план, который пользователь может редактировать перед запуском.

Claude Opus 4.5 уже доступна в приложениях Anthropic и через API. Компания сняла отдельные лимиты для пользователей Claude и Claude Code с доступом к этой модели, а для подписчиков Max и Team Premium увеличила общие квоты использования.

Компания OpenAI, известная созданием ChatGPT, представила новую методику для оценки возможностей искусственного интеллекта. Система получила название GDPval и призвана определить, насколько эффективно нейросети справляются с реальными рабочими задачами. Результаты исследования оказались неожиданными даже для самих разработчиков.

Исследование, проведенное совместно с экономистом из Гарварда Дэвидом Демингом для Национального бюро экономических исследований (NBER), сравнивало ответы ИИ с эталонными ответами экспертов в конкретных отраслях. К удивлению многих, первое место занял не ChatGPT, а модель Claude Opus 4.1 от компании Anthropic, говорится в отчете.