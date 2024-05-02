Что произошло

Бывший сотрудник Block передал федеральным органам власти документы, которые обрисовывают картину того, как компания не смогла собрать необходимую информацию об оценке рисков от клиентов и впоследствии обрабатывала незаконные транзакции в своих приложениях Square и Cash App.

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Документы якобы свидетельствуют о том, что Block дал добро на многочисленные криптовалютные транзакции с участием известных террористических организаций. Кроме того, Square, как сообщается, обработал тысячи переводов с участием стран, находящихся под экономическими санкциями.

С самого начала все в отделе комплаенса было несовершенным. Его возглавляют люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу комплаенса,

– заявил обличитель в интервью NBC News.

Комплаенс – соответствие внутренним или внешним требованиям и нормам, законам, правилам и стандартам.

Большинство транзакций, как утверждается, касались кредитных карт, долларовых переводов или биткоинов, и о них не сообщалось правительству, как это предусмотрено законом. Кроме того, Block, как сообщается, отказался "исправить процессы компании", когда компанию уведомили о нарушении.

Расследование было начато после отдельного репортажа NBC News в феврале, в котором говорилось о двух разных разоблачителей, которые указали на те же проблемы в компании Block. Они сообщили о "сомнительных транзакциях через Cash App" с организациями, находящимися под санкциями, Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Кроме того, упоминаются "операции по продаже личной информации и данных кредитных карт в незаконных целях, а также на оффшорные сайты азартных игр, запрещенные для граждан США".

По свидетельствам разоблачителей, эта практика продолжалась несколько лет. Издание NBC News заявляет, что просмотрело около 100 страниц документов, в которых говорится о людях или организациях из стран, находящихся под санкциями США, включая Россию, Иран, Венесуэлу и Кубу. Некоторые из них, как сообщается, датированы 2023 годом.

Обличитель утверждает, что руководство компании знало о правонарушениях.

Насколько я понимаю из документов, о нарушении законодательства было известно руководству и совету директоров Block в течение последних лет,

– сказал Эдвард Зидле, бывший юрист Комиссии по ценным бумагам и биржам США, представляющий интересы обличителя.

Обличитель утверждает, что, кроме высшего руководства, о проблемах с комплаенсом было сообщено правлению компании. Случайно или нет, но недавно несколько членов правления неожиданно покинули компанию, в частности бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс, который подал в отставку в феврале, и Шэрон Ротштейн, которая была членом правления с 2022 года. Они объяснили это тем, что хотят уделять больше времени другим видам деятельности, и что их уход не был "результатом каких-либо разногласий с компанией по любому вопросу, связанному с деятельностью, политикой или практикой компании".

В последние годы федеральные органы США начали больше интересоваться современными финансовыми платформами после того, как по крайней мере некоторые из них превратились в нечто вроде Дикого Запада, где трудно уследить за тем, что происходит, а также легко скрыть следы незаконной деятельности.