Що сталося

Колишній співробітник Block передав федеральним органам влади документи, які змальовують картину того, як компанія не змогла зібрати необхідну інформацію про оцінку ризиків від клієнтів і згодом обробляла незаконні транзакції в своїх застосунках Square і Cash App.

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Документи нібито свідчать про те, що Block дав добро на численні криптовалютні транзакції за участю відомих терористичних організацій. Крім того, Square, як повідомляється, обробив тисячі переказів за участю країн, що перебувають під економічними санкціями.

З самого початку все у відділі комплаєнсу було недосконалим. Його очолюють люди, які не повинні відповідати за регульовану програму комплаєнсу,

– заявив викривач в інтерв'ю NBC News.

Комплаєнс – відповідність внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам, законам, правилам і стандартам.

Більшість транзакцій, як стверджується, стосувалися кредитних карток, доларових переказів або біткоїнів, і про них не повідомлялося уряду, як це передбачено законом. Крім того, Block, як повідомляється, відмовився "виправити процеси компанії", коли компанію повідомили про порушення.

Розслідування було розпочато після окремого репортажу NBC News у лютому, в якому йшлося про двох різних викривачів, які вказали на ті самі проблеми в компанії Block. Вони повідомили про "сумнівні транзакції через Cash App" з організаціями, що перебувають під санкціями, Управлінню з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Крім того, згадуються "операції з продажу особистої інформації та даних кредитних карток у незаконних цілях, а також на офшорні сайти азартних ігор, заборонені для громадян США".

За свідченнями викривачів, ця практика тривала кілька років. Видання NBC News заявляє, що переглянуло близько 100 сторінок документів, у яких йдеться про людей або організації з країн, що перебувають під санкціями США, включаючи Росію, Іран, Венесуелу і Кубу. Деякі з них, як повідомляється, датовані 2023 роком.

Викривач стверджує, що керівництво компанії знало про правопорушення.

Наскільки я розумію з документів, про порушення законодавства було відомо керівництву та раді директорів Block протягом останніх років,

– сказав Едвард Зідле, колишній юрист Комісії з цінних паперів та бірж США, який представляє інтереси викривача.

Викривач стверджує, що, окрім вищого керівництва, про проблеми з комплаєнсом було повідомлено правлінню компанії. Випадково чи ні, але нещодавно кілька членів правління несподівано покинули компанію, зокрема колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс, який подав у відставку в лютому, і Шерон Ротштейн, яка була членом правління з 2022 року. Вони пояснили це тим, що хочуть приділяти більше часу іншим видам діяльності, і що їхній вихід не був "результатом будь-яких розбіжностей з компанією з будь-якого питання, пов'язаного з діяльністю, політикою або практикою компанії".

Останніми роками федеральні органи США почали більше цікавитися сучасними фінансовими платформами після того, як принаймні деякі з них перетворилися на щось на кшталт Дикого Заходу, де важко вслідкувати за тим, що відбувається, а також легко приховати сліди незаконної діяльності.