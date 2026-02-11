Исследователи из Лаборатории прикладной физики Джонса Хопкинса вместе с коллегами проанализировали данные, полученные еще в 1986 году. Открытие, которое удалось сделать, свидетельствует, что Миранда может быть одним из самых перспективных объектов для поиска внеземной жизни, отмечает Earth.com.

Как исследователям удалось получить новую информацию из старых снимков Voyager 2?

Используя современные методы компьютерного моделирования, Том Нордхейм и его команда смогли заглянуть в геологическое прошлое Миранды. Этот спутник известен своим странным ландшафтом: глубокими бороздами, высокими скалами и необычными формами, называемыми коронами, напоминающие лоскутное одеяло, собранное из разных миров.

С подробной работой ученых можно ознакомиться на портале The Planetary Science Journal.

На Миранде действительно возможна жизнь?

Моделирование показало, что примерно от 100 до 500 миллионов лет назад Миранда имела подповерхностный океан глубиной не менее 100 километров. При этом толщина ледяного панциря не превышала 31 километр.



Суптник Урана – Миранда / Фото NASA сделанное Voyager 2 24 января 1986 года

Для такого маленького объекта, находящегося на огромном расстоянии от Солнца, это стало настоящим сюрпризом для ученых, по словам участника исследования Калеба Строма.

Тепло, необходимое для поддержания воды в жидком состоянии, вероятно, возникало из-за орбитального резонанса – трения внутри спутника, вызванное гравитационным воздействием соседних лун Урана.

Чем интересен Уран для исследователей?

Сам Уран также остается загадочной планетой: он вращается "на боку", имеет атмосферу из воды, аммиака и метана, а его полюса находятся по 42 года в темноте или под солнечным светом. Наличие океана на одном из его 27 спутников делает систему планеты еще более интересной для изучения.

Ученые считают, что океан мог не замерзнуть полностью до сегодняшнего дня. Если бы Миранда превратилась в сплошной лед, на ее поверхности появились бы специфические разломы, которых на снимках не обнаружили.

Это наводит на мысль, что под слоем льда до сих пор остается жидкая вода, хотя этот слой стал тоньше. Подобные условия ранее находили на Энцеладе, спутнике Сатурна, где действуют активные гейзеры.

Сейчас Том Нордгейм отмечает, что ученые выжали максимум информации из старых фотографий, поэтому для окончательного подтверждения наличия жизни и воды нужны новые миссии к Урану.

Почему существование поиск жизни на таких спутниках может быть проблемой?

Даже наличие жидкой воды под толщей льда на таких телах как Энцелад, Европа или Миранда само по себе не означает существование жизни, хотя на это возлагаются большие надежды.

Для того, чтобы узнать больше об этих телах, их нужно максимально подробно изучать, а это требует новых миссий с орбитальными и спусковыми аппаратами.

Миссии на поверхности могут дать наиболее ценные данные, однако толща льда может оказаться непреодолимой даже в самых тонких местах. Недавно ученые отмечали, что если на Европе есть следы жизни, то найти их будет очень сложно.

К тому же имеющиеся данные о хорошо изученной Европе свидетельствуют, что толщина ледяного слоя спутника оценивается примерно в 29 километров, что затрудняет обмен веществами между поверхностью и жидким океаном. То есть вода на таких объектах может быть законсервирована.