Компания OpenAI представила новый тариф ChatGPT Pro за 100 долларов в месяц, который занял промежуточное место между подписками за 20 долларов и 200 долларов. Таким образом компания фактически закрыла ценовой разрыв в своей линейке и создала предложение для пользователей, которым мало базового плана, но слишком дорого платить за максимальный. Об этом пишет Engadget.

Что дает новый тариф ChatGPT за 100 долларов?

Новый тариф предлагает те же ключевые инструменты и модели, что и самый дорогой план за 200 долларов. Отличие заключается прежде всего в лимитах использования. В то же время он дает в пять раз больше возможностей Codex по сравнению с планом Plus за 20 долларов.

В компании прямо отмечают, что этот тариф ориентирован на конкуренцию с продуктами Anthropic, в частности с их сервисом Claude. По словам представителей OpenAI, Codex в рамках платных тарифов обеспечивает больше возможностей для программирования за ту же цену.

Как пишет Techcrunch, разница между двумя Pro-планами остается существенной. Подписка за 200 долларов предоставляет примерно в четыре раза больше ресурсов Codex. Однако набор функций и доступ к моделям в более дешевой версии остаются такими же. Для привлечения пользователей компания также временно удвоила лимиты Codex в новом тарифе – фактически до уровня, что в десять раз превышает возможности плана Plus.

Спрос на подобный вариант существовал уже давно. Пользователи неоднократно просили о среднем тарифе между 20 долларов и 200 долларов, о чем свидетельствуют обсуждения на форумах сообщества разработчиков. В самой компании отмечают, что базовый план остается оптимальным для ежедневного использования, тогда как новый уровень создан для тех, кто активно работает с инструментами ежедневно.

После запуска моделей GPT 5.2 и GPT-5.3 Codex производительность и скорость работы инструментов значительно возросли. Это поставило пользователей перед выбором между решениями OpenAI и Anthropic. В то же время высокая цена в 200 долларов оставалась барьером для многих, поэтому новый тариф должен привлечь тех, кто ранее колебался.