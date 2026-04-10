Компанія OpenAI представила новий тариф ChatGPT Pro за 100 доларів на місяць, який зайняв проміжне місце між підписками за 20 доларів і 200 доларів. Таким чином компанія фактично закрила ціновий розрив у своїй лінійці та створила пропозицію для користувачів, яким замало базового плану, але занадто дорого платити за максимальний. Про це пише Engadget.

Що дає новий тариф ChatGPT за 100 доларів?

Новий тариф пропонує ті ж ключові інструменти та моделі, що й найдорожчий план за 200 доларів. Відмінність полягає насамперед у лімітах використання. Водночас він дає у п’ять разів більше можливостей Codex порівняно з планом Plus за 20 доларів.

У компанії прямо зазначають, що цей тариф орієнтований на конкуренцію з продуктами Anthropic, зокрема з їхнім сервісом Claude. За словами представників OpenAI, Codex у межах платних тарифів забезпечує більше можливостей для програмування за ту ж ціну.

Як пише Techcrunch, різниця між двома Pro-планами залишається суттєвою. Підписка за 200 доларів надає приблизно в чотири рази більше ресурсів Codex. Проте набір функцій і доступ до моделей у дешевшій версії залишаються такими ж. Для залучення користувачів компанія також тимчасово подвоїла ліміти Codex у новому тарифі – фактично до рівня, що в десять разів перевищує можливості плану Plus.

Попит на подібний варіант існував уже давно. Користувачі неодноразово просили про середній тариф між 20 доларів і 200 доларів, про що свідчать обговорення на форумах спільноти розробників. У самій компанії зазначають, що базовий план залишається оптимальним для щоденного використання, тоді як новий рівень створений для тих, хто активно працює з інструментами щодня.

Після запуску моделей GPT 5.2 та GPT-5.3 Codex продуктивність і швидкість роботи інструментів значно зросли. Це поставило користувачів перед вибором між рішеннями OpenAI і Anthropic. Водночас висока ціна у 200 доларів залишалася бар’єром для багатьох, тому новий тариф має привабити тих, хто раніше вагався.