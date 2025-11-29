Если в Tinder один свайп знакомит вас с незнакомцем, то платформы вроде Nomi, Dream GF или CrushOn.AI открывают доступ к персонализированному ИИ-спутнику, который готов ответить на сообщение в два часа ночи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

Эти сервисы обещают преданность во времена, которые психологи называют эпидемией одиночества. Даже гиганты вроде Facebook и Instagram внедряют ИИ-персон в ленты новостей, а Марк Цукерберг прогнозирует будущее, где цифровые друзья будут закрывать эмоциональные потребности миллионов, пишет Futurism. То, что начиналось как технологическая изюминка, превращается в эволюционный шаг в социальных связях.

Способна ли машина на настоящую любовь, или это лишь иллюзия?

Тест Тьюринга, который когда-то был лишь мысленным экспериментом о том, может ли машина обмануть человека, тихо превратился в потребительское программное обеспечение. Современные чат-боты не просто имитируют грамматику – они запоминают детские травмы, используют сленг и отвечают мгновенно, стимулируя систему вознаграждения нашего мозга.

Мира Мурати, бывшая технический директор OpenAI, предупреждала о риске создания технологий, которые могут стать чрезвычайно аддитивными, фактически порабощая пользователей, рассказывало издание The Hill.

Рынок активно приглашает пользователей к цифровой романтике. Сэм Альтман, CEO OpenAI, одним твитом "her" (она) намекнул на сходство нового голосового ассистента с героиней фильма "Она", которую озвучила Скарлетт Йоханссон.

Модели с OnlyFans и блогеры уже давно лицензируют свою внешность для создания алгоритмических подруг, которые готовы вести интимные разговоры и утешать подписчиков круглосуточно. Об этом еще в 2024 году рассказывало издание Vice.

Иллюзия любви создается благодаря тщательно подобранным чертам: боты помнят дни рождения, не устают от жалоб и всегда доступны. Это ведет к полноценной зависимости которую инженеры объясняют просто: ИИ создает безопасную, приятную среду без осуждений, что вызывает быструю психологическую зависимость.

Как это возможно – влюбиться в чат-бота?

Психолог Марк Треверс, в материале Forbes применял триархическую теорию любви Роберта Стернберга (близость, страсть, обязательства) к взаимодействию с ИИ. Близость возникает из-за доверия, страсть – из-за удовлетворения фантазий, а обязательства кажутся реальными, потому что бот никогда не покинет. Однако эффективность алгоритма убивает важную составляющую – сложную взаимность. Остается только зеркало, которое удовлетворяет желания пользователя и подыгрывает ему.

Философ Гвен Налли утверждает в статье для The Philosophical Saloon что это лишь симулякр. Боты учатся имитировать разговор, но любые эмоции существуют только со стороны человека.

Если любовь – это невыразимый опыт, то алгоритм не может его чувствовать. Однако развитие воплощенного ИИ (роботов-гуманоидов) может изменить ситуацию, предоставив машине сенсорный опыт, необходимый для формирования эмоций.

Как компании хотят монетизировать влюбленность?

Бизнес-аспект этой индустрии вызывает беспокойство. Платформы собирают данные о самых уязвимых сторонах пользователей – одиночество, травмы, сексуальные фантазии.

Джарон Ланье, пионер виртуальной реальности, предостерегает в статье для The New Yorker, что мы отдаем свою интимность компаниям, чья прибыль зависит от манипуляции эмоциями. Ваш цифровой партнер может исчезнуть или изменить личность после обновления, оставив вас с разбитым сердцем, тогда как ваши данные останутся в корпорации.

Как это влияет на нас и почему это действительно проблема?

Исследование Archives of Sexual Behavior показывают парадоксальные последствия: люди, которые имеют прочные связи с цифровыми партнерами, чаще стремятся жениться, но реже представляют себе реального партнера. ИИ может стать как тренировочной площадкой для отношений (как предлагает нейробиолог Дэвид Иглмен), так и ловушкой комфорта, где никто никогда не "игнорирует" сообщения.

Человечество стоит перед выбором: использовать ИИ для подготовки к реальным, сложным отношениям или спрятаться в мире идеальных иллюзий. Ведь зависимость формируется не только из-за комфорта, но и из-за непредсказуемого вознаграждения, которую боты уже научились искусно дозировать.

Вопрос не в том, может ли машина любить, а в том, готовы ли мы отказаться от риска и боли настоящей любви ради безупречной симуляции.