Якщо у Tinder один свайп знайомить вас із незнайомцем, то платформи на кшталт Nomi, Dream GF або CrushOn.AI відкривають доступ до персоналізованого ШІ-супутника, який готовий відповісти на повідомлення о другій ночі, розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Ці сервіси обіцяють відданість у часи, які психологи називають епідемією самотності. Навіть гіганти на кшталт Facebook та Instagram впроваджують ШІ-персон у стрічки новин, а Марк Цукерберг прогнозує майбутнє, де цифрові друзі закриватимуть емоційні потреби мільйонів, пише Futurism. Те, що починалося як технологічна цікавинка, перетворюється на еволюційний крок у соціальних зв'язках.

Чи здатна машина на справжню любов, чи це лише ілюзія?

Тест Тюрінга, який колись був лише уявним експериментом про те, чи може машина обдурити людину, тихо перетворився на споживче програмне забезпечення. Сучасні чат-боти не просто імітують граматику – вони запам'ятовують дитячі травми, використовують сленг і відповідають миттєво, стимулюючи систему винагороди нашого мозку.

Міра Мураті, колишня технічна директорка OpenAI, попереджала про ризик створення технологій, які можуть стати надзвичайно адитивними, фактично поневолюючи користувачів, розповідало видання The Hill.

Ринок активно запрошує користувачів до цифрової романтики. Сем Альтман, CEO OpenAI, одним твітом "her" (вона) натякнув на схожість нового голосового асистента з героїнею фільму "Вона", яку озвучила Скарлетт Йоганссон.

Моделі з OnlyFans та блогери вже давно ліцензують свою зовнішність для створення алгоритмічних подруг, які готові вести інтимні розмови та втішати підписників цілодобово. Про це ще у 2024 році розповідало видання Vice.

Ілюзія кохання створюється завдяки ретельно підібраним рисам: боти пам'ятають дні народження, не втомлюються від скарг і завжди доступні. Це веде до повноцінної залежності яку інженери пояснюють просто: ШІ створює безпечне, приємне середовище без засуджень, що викликає швидку психологічну залежність.

Як це можливо – закохатися в чат-бота?

Психолог Марк Треверс, у матеріалі Forbes застосовував триархічну теорію кохання Роберта Стернберга (близькість, пристрасть, зобов'язання) до взаємодії з ШІ. Близькість виникає через довіру, пристрасть – через задоволення фантазій, а зобов'язання здаються реальними, бо бот ніколи не покине. Проте ефективність алгоритму вбиває важливу складову – складну взаємність. Залишається лише дзеркало, яке задовольняє бажання користувача та підіграє йому.

Філософиня Гвен Наллі стверджує у статті для The Philosophical Saloon що це є лише симулякром. Боти навчаються імітувати розмову, але будь-які емоції існують лише з боку людини.

Якщо кохання – це невимовний досвід, то алгоритм не може його відчувати. Проте розвиток втіленого ШІ (роботів-гуманоїдів) може змінити ситуацію, надавши машині сенсорний досвід, необхідний для формування емоцій.

Як компанії хочуть монетизувати закоханість?

Бізнес-аспект цієї індустрії викликає занепокоєння. Платформи збирають дані про найвразливіші сторони користувачів – самотність, травми, сексуальні фантазії.

Джарон Ланьє, піонер віртуальної реальності, застерігає у статті для The New Yorker, що ми віддаємо свою інтимність компаніям, чий прибуток залежить від маніпуляції емоціями. Ваш цифровий партнер може зникнути або змінити особистість після оновлення, залишивши вас із розбитим серцем, тоді як ваші дані залишаться у корпорації.

Як це впливає на нас і чому це справді проблема?

Дослідження Archives of Sexual Behavior показують парадоксальні наслідки: люди, які мають міцні зв'язки з цифровими партнерами, частіше прагнуть одружитися, але рідше уявляють собі реального партнера. ШІ може стати як тренувальним майданчиком для стосунків (як пропонує нейробіолог Девід Іглмен), так і пасткою комфорту, де ніхто ніколи не "ігнорує" повідомлення.

Людство стоїть перед вибором: використовувати ШІ для підготовки до реальних, складних стосунків або сховатися у світі ідеальних ілюзій. Адже залежність формується не лише через комфорт, а й через непередбачувану винагороду, яку боти вже навчилися майстерно дозувати.

Питання не в тому, чи може машина любити, а в тому, чи готові ми відмовитися від ризику та болю справжнього кохання заради бездоганної симуляції.