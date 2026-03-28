Меняется ли время на смартфоне автоматически?

Переход на летнее время в Украине традиционно происходит ночью – часы переводят на один час вперед. Это означает, что в 3:00 время сразу становится 4:00. Об этом пишет 24 Канал.

Как пишет Androidcentral, в большинстве современных смартфонов – как на Android, так и на iOS – перевод времени происходит автоматически. Устройство синхронизируется с сетью мобильного оператора или интернетом и самостоятельно меняет время без участия пользователя.

Однако это работает только при условии, что включено автоматическое определение времени. Если эта функция выключена, смартфон не переведет часы самостоятельно.

Чтобы проверить это, нужно зайти в настройки:

– на Android – в раздел "Дата и время" и активировать пункт автоматического времени

– на iPhone – в "Настройки" → "Основные" → "Дата и время" и включить "Автоматически"

Как отмечает Mashable, если автоматический режим выключен, придется изменить время вручную – просто добавить один час после перехода.

Также стоит учесть, что некоторые устройства могут некорректно менять время, если нет подключения к интернету или используется нестандартный часовой пояс. В таких случаях лучше проверить время вручную утром.

В общем большинство пользователей ничего делать не должны – достаточно убедиться, что автоматические настройки активны. Это гарантирует правильное отображение времени без лишних действий.