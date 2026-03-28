Чи змінюється час на смартфоні автоматично?

Перехід на літній час в Україні традиційно відбувається вночі – годинник переводять на одну годину вперед. Це означає, що о 3:00 час одразу стає 4:00. Про це пише 24 Канал.

Як пише Androidcentral, у більшості сучасних смартфонів – як на Android, так і на iOS – переведення часу відбувається автоматично. Пристрій синхронізується з мережею мобільного оператора або інтернетом і самостійно змінює час без участі користувача.

Однак це працює лише за умови, що увімкнено автоматичне визначення часу. Якщо ця функція вимкнена, смартфон не переведе годинник самостійно.

Щоб перевірити це, потрібно зайти в налаштування:

– на Android – у розділ "Дата і час" і активувати пункт автоматичного часу

– на iPhone – у "Налаштування" → "Основні" → "Дата і час" і ввімкнути "Автоматично"

Як зазначає Mashable, якщо автоматичний режим вимкнений, доведеться змінити час вручну – просто додати одну годину після переходу.

Також варто врахувати, що деякі пристрої можуть некоректно змінювати час, якщо немає підключення до інтернету або використовується нестандартний часовий пояс. У таких випадках краще перевірити час вручну вранці.

Загалом більшість користувачів нічого робити не повинні – достатньо переконатися, що автоматичні налаштування активні. Це гарантує правильне відображення часу без зайвих дій.