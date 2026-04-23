Технологія дозволяє обійти надвисокі температури та тиск, які зазвичай потрібні для такого процесу, і може зробити виробництво чистого палива дешевшим та екологічнішим, пише Interesting Engineering.

Метанол давно вважається важливою хімічною речовиною для промисловості та енергетики. Його використовують як паливо для автомобілів, морських суден і кухонних плит, а також у виробництві пластмас, кислот і як промисловий розчинник. Головна перевага метанолу – чисте згоряння без диму.

Втім, традиційне виробництво метанолу залишається дуже затратним. Для синтезу потрібні температури понад 1400 градусів за Фаренгейтом і тиск, що у 200 – 300 разів перевищує атмосферний. Через це процес дорогий і складний для масштабного екологічного використання.

Як вдалося перетворити метан на паливо?

Щоб обійти ці обмеження, команда з Northwestern University використала електрику для створення плазми всередині реактора, заповненого водою. У скляні трубки, вкриті каталізатором з оксиду міді, подавався метан.

Під час подачі високовольтних імпульсів газ переходив у стан плазми – так звану "блискавку в пляшці". У цьому стані утворювалися надзвичайно активні частинки, які швидко вступали в реакцію та формували молекули метанолу.

Одна з головних проблем звичайного синтезу полягає в тому, що щойно утворений метанол швидко руйнується, перетворюючись на вуглекислий газ. У новій системі цього вдалося уникнути: метанол одразу поглинався водою, що фактично зупиняло подальшу небажану реакцію.

Для стабілізації процесу дослідники також додали аргон. Це допомогло зменшити утворення небажаних побічних продуктів і зробило реакцію контрольованішою.

Результати дослідження опубліковані в журналі Journal of the American Chemical Society.

За словами доцента кафедри хімії Дейна Свівера (Dayne Swearer), під час експерименту вдалося отримати не лише метанол, а й етилен, який використовується у виробництві пластмас, а також водень – важливу промислову речовину та паливо з нульовими вуглецевими викидами.

Фактично вчені взяли метан – дуже поширений парниковий газ – і перетворили його на значно цінніші продукти: метанол, етилен, водень і невелику кількість пропану.

Дослідники визнають, що поки установка працює лише в лабораторному масштабі. Однак у разі успішного масштабування така технологія може стати корисною для місць витоку метану. Замість того, щоб просто спалювати газ і перетворювати його на CO2, можна буде прямо на місці виробляти рідке паливо, зручне для транспортування.

Зараз команда працює над удосконаленням системи, а також над ефективним вилученням метанолу з води та його очищенням для подальшого використання.