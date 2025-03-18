Атакамский космологический телескоп, расположенный в Чилийских Андах, создал самые детальные снимки космического микроволнового фона – первого света Вселенной, рассказывает 24 Канал.

А тем временем Астрономы открыли 128 новых спутников Сатурна: теперь их больше, чем у Юпитера

Исследователи отмечают, что это не только изображение света и темноты, но и зафиксированная поляризация света в высоком разрешении.

"Мы видим первые шаги к образованию звезд и галактик," – отметила Сюзанн Стаггс, директор ACT и профессор физики Принстонского университета.

По ее словам, ACT имеет в пять раз более высокое разрешение, чем предыдущая миссия Planck, что позволяет наблюдать слабые сигналы поляризации.



Снимок телескопа ACT / Фото ACT Collaboration; ESA/Planck Collaboration

Что мы видим на фото. Исследования, проведенные совместно с Атакамским космологическим телескопом, позволили получить четкие и точные изображения зарождения Вселенной – космического микроволнового фонового излучения, которое было видимым только через 380 000 лет после Большого взрыва. Изображение выше увеличено на 10 градусов, что в двадцать раз превышает ширину Луны с Земли, и показывает крошечную часть нового изображения полунеба. Оранжевый и синий цвета показывают более или менее интенсивное излучение, выявляя особенности плотности Вселенной, когда ей было менее полумиллиона лет – время, когда еще не сформировались галактики. Изображение включает более близкие объекты: красная полоса справа – Млечный Путь, красные точки – галактики, содержащие огромные черные дыры, синие точки – огромные скопления галактик, а внизу видно спиральную Галактику Скульптора.

Движение материи в ранней Вселенной

Полученные снимки позволяют детально отследить движение газовых масс, составлявших раннюю Вселенную. Ученые сравнивают этот эффект с тем, как приливы могут указывать на наличие Луны. Поляризация света помогает понять, как гравитация влияла на разные области пространства.

Эти данные подтверждают стандартную модель эволюции Вселенной, отвергая альтернативные гипотезы. Хотя работа еще не прошла рецензирование, исследователи представят свои результаты на конференции Американского физического общества 19 марта.

По подсчетам ученых, наблюдаемая Вселенная простирается на 50 миллиардов световых лет во всех направлениях и содержит массу, эквивалентную почти 2 триллионам триллионов Солнц. При этом лишь 100 таких "зетта-Солнц" составляют обычное вещество, которое можно увидеть. Еще 500 зетта-Солнц соответствуют темной материи, а 1300 – темной энергии, ускоряющей расширение Вселенной.

Измерения ACT также уточнили возраст Вселенной – он составляет 13,8 миллиарда лет с погрешностью лишь 0,1%. Исследователи отмечают, что ранняя Вселенная расширялась по принципу волн, подобно кругам на воде после броска камня.

Противоречия относительно расширения Вселенной

В течение последних лет астрономы не могли прийти к согласию относительно скорости расширения Вселенной (константы Хаббла). Данные ACT подтверждают предыдущие расчеты, сделанные на основе космического микроволнового фона, и не обнаружили признаков новых физических явлений, которые могли бы объяснить расхождения в различных методах измерений.

Мы использовали новые данные для независимого тестирования космологической модели, и она выдержала проверку,

– отметил Адриан Дуивенвоорден, исследователь из Института астрофизики Макса Планка.

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Исследования ACT продолжались более двух десятилетий при поддержке Национального научного фонда США. В 2022 году телескоп завершил свою миссию, а следующим шагом станет запуск более мощной обсерватории Simons Observatory в той же локации. Данные, полученные ACT, уже обнародованы в открытом доступе в архиве NASA LAMBDA.