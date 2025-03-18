Атакамський космологічний телескоп, розташований у Чилійських Андах, створив найдетальніші знімки космічного мікрохвильового фону – першого світла Всесвіту, розповідає 24 Канал.

А тим часом Астрономи відкрили 128 нових супутників Сатурна: тепер їх більше, ніж у Юпітера

Дослідники відзначають, що це не лише зображення світла й темряви, а й зафіксована поляризація світла у високій роздільній здатності.

"Ми бачимо перші кроки до утворення зірок і галактик," – зазначила Сюзанн Стаггс, директорка ACT і професорка фізики Принстонського університету.

За її словами, ACT має у п'ять разів вищу роздільну здатність, ніж попередня місія Planck, що дозволяє спостерігати слабкі сигнали поляризації.



Знімок телескопа ACT / Фото ACT Collaboration; ESA/Planck Collaboration

Що ми бачимо на фото. Дослідження, проведені спільно з Атакамським космологічним телескопом, дозволили отримати найчіткіші та найточніші зображення зародження Всесвіту – космічного мікрохвильового фонового випромінювання, яке було видимим лише через 380 000 років після Великого вибуху. Зображення вище збільшене на 10 градусів, що у двадцять разів перевищує ширину Місяця з Землі, і показує крихітну частину нового зображення півнеба. Помаранчевий і синій кольори показують більш-менш інтенсивне випромінювання, виявляючи особливості густини Всесвіту, коли йому було менше півмільйона років – час, коли ще не сформувалися галактики. Зображення включає ближчі об'єкти: червона смуга праворуч – Чумацький Шлях, червоні точки – галактики, що містять величезні чорні діри, сині точки – величезні скупчення галактик, а внизу видно спіральну Галактику Скульптора.

Рух матерії у ранньому Всесвіті

Отримані знімки дозволяють детально відстежити рух газових мас, що складали ранній Всесвіт. Вчені порівнюють цей ефект з тим, як припливи можуть вказувати на наявність Місяця. Поляризація світла допомагає зрозуміти, як гравітація впливала на різні області простору.

Ці дані підтверджують стандартну модель еволюції Всесвіту, відкидаючи альтернативні гіпотези. Хоча робота ще не пройшла рецензування, дослідники представлять свої результати на конференції Американського фізичного товариства 19 березня.

За підрахунками вчених, спостережуваний Всесвіт простягається на 50 мільярдів світлових років у всіх напрямках і містить масу, еквівалентну майже 2 трильйонам трильйонів Сонць. При цьому лише 100 таких "зетта-Сонць" складають звичайну речовину, яку можна побачити. Ще 500 зетта-Сонць відповідають темній матерії, а 1300 – темній енергії, що прискорює розширення Всесвіту.

Вимірювання ACT також уточнили вік Всесвіту – він становить 13,8 мільярда років із похибкою лише 0,1%. Дослідники відзначають, що ранній Всесвіт розширювався за принципом хвиль, подібно до кругів на воді після кидка каменя.

Суперечності щодо розширення Всесвіту

Протягом останніх років астрономи не могли дійти згоди щодо швидкості розширення Всесвіту (константи Габбла). Дані ACT підтверджують попередні розрахунки, зроблені на основі космічного мікрохвильового фону, та не виявили ознак нових фізичних явищ, які могли б пояснити розбіжності в різних методах вимірювань.

Ми використали нові дані для незалежного тестування космологічної моделі, і вона витримала перевірку,

– зазначив Адріан Дуівенвоорден, дослідник із Інституту астрофізики Макса Планка.

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Дослідження ACT тривали понад два десятиліття за підтримки Національного наукового фонду США. У 2022 році телескоп завершив свою місію, а наступним кроком стане запуск більш потужної обсерваторії Simons Observatory у тій самій локації. Дані, отримані ACT, вже оприлюднені у відкритому доступі в архіві NASA LAMBDA.