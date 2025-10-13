Исследование физиков Нила Эшби и Бизжуната Патлы показало, что марсианские часы идут примерно на 477 микросекунд быстрее земных каждый день. Эта разница меняется еще на 226 микросекунд в зависимости от того, где именно Марс находится на своей орбите. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Почему время на Марсе идет быстрее земного?

На первый взгляд это незначительно, но во время межпланетных миссий даже несколько микросекунд могут стать критическими. При скорости света задержка в 56 микросекунд соответствует расстоянию около 184 футбольных полей - достаточно, чтобы космический аппарат промахнулся мимо запланированной зоны посадки.

Проблема не ограничивается только сравнением Марса с Землей. В рамках программы Artemis NASA одновременно строит инфраструктуру на трех небесных телах – Земле, Луне и Марсе. Оказалось, что часы на Марсе работают на 421,5 микросекунд быстрее, чем на Луне. Три мира – три разных темпа времени, которые нужно согласовать с невероятной точностью.

Как показывает исследование, причина не в том, что ученые не понимают теорию относительности Эйнштейна. Наоборот, ее положения давно известны: гравитация и скорость влияют на течение времени, замедляя или ускоряя его. Проблема в том, что предыдущие модели были слишком упрощенными. Они рассматривали орбиты планет как взаимодействие лишь двух тел – например, Земли и Марса – и не учитывали влияние Солнца.

Солнце создает гравитационные возмущения, или так называемые солнечные приливы, которые изменяют пространство-время и влияют на движение планет. Именно эти эффекты ранее игнорировались, но Эшби и Патла включили их в свои расчеты, повысив точность моделей в сто раз. Это разница между приблизительной оценкой и данными, на основе которых можно создавать критически важные системы навигации.

Впрочем, в моделях все еще остаются пробелы. Солнечные приливы влияния Земли пока учтены не полностью, поэтому вычисления между Землей и Марсом нельзя считать окончательными. Тем не менее это большой шаг вперед в понимании того, как работает межпланетное время.

Похожие проблемы давно решаются на орбите Земли: GPS-спутники тоже "живут" в несколько ином времени, чем приборы на поверхности. Без коррекций их навигация ошибалась бы на несколько километров уже через несколько часов. Для межпланетных миссий масштабы такой погрешности возрастают в тысячи раз.

Именно поэтому NASA готовит новые стандарты времени. Белый дом уже поручил создать координированное лунное время (Coordinated Lunar Time), а это исследование может стать основой для марсианского эквивалента. С развитием долговременных миссий и планами по постоянному присутствию людей на Марсе точная система отсчета времени становится вопросом выживания миссий.

Несмотря на то, что уровень совершенства еще не достигнут, нынешние результаты - огромный прорыв. Они показывают, как тщательный учет даже микроскопических эффектов может изменить реальность космической навигации. В мире, где отсчет идет на микросекунды, именно такая точность отделяет невозможное от неизбежного.

Были ли на Марсе океаны?

Миллиарды лет назад по поверхности Марса текли реки, но вопрос о том, впадали ли они в большой океан, долго оставался открытым. Новое исследование геологов из Университета Арканзаса предлагает убедительные доказательства, что в северном полушарии Красной планеты когда-то существовал огромный водоем, который действительно можно было назвать океаном.

По словам исследователей, которые опубликовали свои выводы в American Geophysical Union, это свидетельствует о том, что миллиарды лет назад на Марсе существовали большие реки, которые впадали в океан или по крайней мере в большое море, прежде чем планета высохла.