Почему потушить кратер оказалось сложнее, чем кажется?

Газовый кратер Дарваза в центральной части Туркменистана давно стал одним из самых известных природно-техногенных объектов Центральной Азии. В темноте он выглядит почти театрально: большое огненное кольцо посреди бескрайней равнины пустыни. Именно за этот жуткий вид место получило популярное прозвище "Врата в ад" и в течение десятилетий привлекало туристов даже несмотря на отдаленное расположение, рассказывает 24 Канал.

С чего все началось?

По самой распространенной версии, кратер возник после советской буровой аварии. Считается, что в 1971 году буровая установка наткнулась на подземную газовую полость, из-за чего грунт обвалился. Инженеры решили поджечь метан, который вырывался наружу, рассчитывая, что пламя погаснет за несколько дней, как рассказывает Atlas Obscura. Огонь не планировался как долговременный, но горит уже более полувека.

Со временем Дарваза перестала быть просто достопримечательностью. Сегодня кратер рассматривают как символ расточительства энергоресурсов, экологического ущерба и последствий советского индустриального наследия.

Интересный факт! В 2014 году канадский исследователь Джордж Курунис стал первым человеком в истории, который рискнул своей жизнью и спустился в "Врата ада", чтобы исследовать ее и узнать об особенностях, температуру и газы, участвующих в формировании объекта. На планирование этой научной экспедиции под наблюдением специализированной профессиональной команды National Geographic заняло 18 месяцев. Куруниса привязали толстой веревкой и спустили в "Врата ада"; на нем был специальный костюм из нескольких слоев кевлара, защищавший его от жары; он также был оснащен специальным дыхательным аппаратом.

Почему это проблема для Туркменистана?

В январе 2022 года тогдашний президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов публично призвал найти способ потушить пламя. Он подчеркивал, что объект вредит окружающей среде, влияет на жизнь местных жителей и сжигает природный газ, который мог бы приносить стране экономическую пользу, как сообщало издание France 24.

Политический вес вопроса объясняется и масштабами газовых запасов Туркменистана. Страна имеет значительные ресурсы этого топлива, поэтому видимость непрерывного горения в пустыне воспринимается как немалая экономическая халатность.

В то же время проблема не ограничивается самим кратером. Международные эксперты давно обращают внимание на утечки метана из устаревшей инфраструктуры – скважин и трубопроводов, многие из которых остались еще с советских времен.

Газовый кратер Дарваза стал туристическим магнитом / Фото Depositphotos

В попытке решить эту проблему в 2023 году даже велись переговоры между США и Туркменистаном о возможных мерах по уменьшению выбросов метана, как сообщало издание Bloomberg. Для страны это важно не только с точки зрения климатической политики, но и сохранения ценного экспортного ресурса.

Впрочем роль самого кратера в климатических рисках неоднозначна. Из-за горения значительная часть метана превращается в углекислый газ и водяной пар еще до попадания в атмосферу. Это не делает огонь безопасным, но означает, что критического прямого влияния на климат он имеет меньше, чем кажется.

В то же время по данным исследования ESA, общий объем выбросов за 2020 – 2025 годы оценивается в 71±21 кт CH 4 , тогда как совокупные выбросы с момента образования кратера консервативно оцениваются в более 800±300 кт CH 4 . Это указывает на то, что фактические общие объемы могут быть значительно выше из-за несгоревшего метана, высвобождавшегося в течение десятилетий до сжигания.

Почему "Врата ада" так трудно потушить?

Главная сложность заключается в том, что проблема не только на поверхности. Пламя поддерживается постоянным поступлением газа из подземных слоев. Поэтому даже если перекрыть доступ кислорода или засыпать кратер, это не гарантирует окончательного решения. Метан может найти новые трещины и выходить в других местах.

Именно это подчеркивает исследователь пожарной безопасности Гильермо Рейн из Имперского колледжа Лондона. По его словам, любые работы должны начинаться с детального изучения подземной структуры разлома, который питает кратер. Без этого попытки перекрыть поток могут не только провалиться, но и создать опасное накопление газа.

Подобное мнение высказывает и геонауковец Марк Айрленд из Университета Ньюкасла. Он отмечает, что регион богат углеводородами, поэтому кратер нельзя рассматривать как изолированный очаг. Газ в любом случае должен найти путь наружу. Если перекрыть один канал без контроля источника, может появиться другой.

В результате Дарваза стала не только геологическим феноменом, но и символом промышленной ошибки Советского Союза. Сейчас это одновременно туристический магнит и политический вызов. Именно эта многогранность и объясняет, почему громкие заявления о закрытии объекта звучат регулярно, но практическое решение до сих пор не найдено. Инженерам придется не просто потушить пламя, а фактически разобраться с целой подземной системой движения газа.