Режим портрета стал важной частью камер iPhone еще несколько лет назад, но настоящий прорыв произошел с выходом iPhone 12 Pro. Благодаря LiDAR-сканеру смартфон научился снимать портреты даже при слабом освещении, сочетая ночной режим с сохранением данных о глубине кадра. В результате пользователи могли получать фото с размытым фоном в барах, на концертах или во время вечерних встреч. Эта возможность сохранялась во всех Pro-моделях вплоть до iPhone 16 включительно. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на обсуждение на платформу Apple.

Смотрите также В Израиле старших офицеров обязали пользоваться iPhone вместо Android

Почему Apple отказалась от ночных портретов?

З iPhone 17 Pro ситуация изменилась. Если в темноте перейти в портретный режим, иконка Night Mode просто исчезает. Смартфон также не записывает информацию о глубине, которая позволяет добавить эффект боке во время обработки. Сравнительные тесты подтвердили, что более старые iPhone с тем же программным обеспечением все еще способны делать ночные портреты, тогда как новые модели – нет. Речь идет не об ошибке, а о сознательном решении Apple, что подтверждено в официальном справочном документе.

Как пишет Digital Trends, компания не объяснила причин такого шага, но есть несколько возможных объяснений. Ночной режим требует длинной выдержки, а любое движение человека легко портит портрет. Дополнительная обработка часто приводила к шумам и зернистости, из-за чего снимки выглядели мягкими. К тому же портреты в ночном режиме ограничивались разрешением 12 Мп, тогда как iPhone 17 Pro ориентирован на стандартные портреты с более высокой детализацией на 24 Мп. Вероятно, Apple решила, что компромисс в качестве больше не соответствует ее стандартам.

Для многих пользователей это решение выглядит болезненно, ведь функция была не просто дополнительной опцией, а реальным инструментом для съемки в повседневных условиях. Особенно разочарование ощутимо для тех, кто обновлял смартфон именно ради камеры.

Пока что Apple не намекает на возвращение ночных портретов, хотя ранее компания уже меняла свои решения под давлением пользователей. Сейчас владельцам iPhone 17 Pro приходится выбирать между ярким кадром в ночном режиме и портретом с размытым фоном. Совместить эти две возможности больше нельзя.

Каким может быть первый складной iPhone от Apple?

Ориентировочная цена первого складного iPhone будет составлять 2 399 долларов. Это один из самых высоких прогнозов, хотя ранние оценки колебались между 1 800 долларов и 2 500 долларов. Позиция Ляо совпадает с более ранними заявлениями других инсайдеров: Мин-Чи Куо предполагал цену в пределах 2 000–2 500 долларов, а Марк Гурман из Bloomberg ожидает примерно 2 000 долларов.

Спрос на устройство в значительной степени будет зависеть от цены, однако аналитики считают, что Apple сможет реализовать около 5,4 млн складных моделей в 2026 году. Ожидается, что в этот период глобальный спрос на смартфоны может снизиться, и складные модели станут "единственной звездой" рынка.