В этом материале 24 Канал разобрал основные варианты подключения смартфона к телевизору, как проводные, так и беспроводные и с помощью различных приложений.

Как подключить смартфон к большому экрану?

Если возникает необходимость посмотреть что-то со смартфона на телевизоре, вы можете выбрать один из трех распространенных путей:

встроенная функция Cast (трансляция),

сторонние приложения,

физическое подключение через кабель.

Рассмотрим эти варианты от самых простых до более технических.

Как транслировать изображение на телевизор с помощью Google Cast?

Ранее лучшим вариантом для потоковой передачи контента было устройство Chromecast. Однако современные гаджеты, такие как Chromecast с Google TV или новый Google TV Streamer, уже имеют собственные приложения для Netflix, Hulu, Max и Spotify, что делает трансляцию с телефона менее проблемной.

Обратите внимание! Netflix отключил возможность транслировать контент со смартфонов на телевизоры для большинства устройств, оставив функцию только для старых Chromecast и телевизоров с Google Cast без рекламы.

Несмотря на это, если у вас есть стриминговое устройство от Google или телевизор со встроенной поддержкой Cast, вы можете транслировать программы и веб-страницы Chrome на большой экран. Главное условие – телефон и телевизор (или приставка) должны быть подключены к одной сети Wi-Fi.

В приложениях, имеющих нативную поддержку (например, Spotify или Max), достаточно нажать квадратную иконку трансляции и выбрать нужное устройство. Этот метод является идеальным для сервисов с защищенным авторским правом контентом.

Например, Netflix заблокирует видео (покажет черный экран), если вы попытаетесь использовать обычное дублирование экрана, а через Cast все будет работать корректно.

Стоит отметить, что Apple TV не поддерживает Google Cast, тогда как некоторые устройства Fire TV и Roku могут работать с этой технологией (совместимость следует проверять в инструкциях производителя).

Как дублировать экран с помощью функции Screen Mirroring?

Эта функция лучше всего подходит для просмотра личных видео, снятых на камеру телефона, или демонстрации программ, не имеющих защиты от копирования. Для этого также понадобится совместимый телевизор или медиаплеер (кроме Apple TV).

Для активации функции необходимо связать устройство через приложение Google Home. В меню приложения следует выбрать целевое устройство и нажать кнопку "Транслировать экран". После завершения просмотра трансляцию нужно остановить вручную.

Поддержка этой технологии появилась еще в Android 5.0 Lollipop, но реализация зависит от производителя. На многих смартфонах кнопка Cast расположена в шторке быстрых настроек.

Кстати, у Samsung эта функция называется Smart View, а телефоны Pixel имеют прямой ярлык к Google Home.

Как подключить смартфон к телевизору через адаптер?

При отсутствии беспроводных возможностей можно воспользоваться кабелем HDMI и соответствующим адаптером. Выбор аксессуаров зависит от разъема смартфона и потребностей в зарядке.

Самый простой вариант для современных телефонов – адаптер USB-C на HDMI. Телефон должен поддерживать режим HDMI Alt Mode, что позволяет выводить видеосигнал.

Следует учитывать, что этот метод занимает порт зарядки, и при длительном просмотре батарея быстро разрядится. Поэтому целесообразнее выбирать адаптер, который имеет дополнительный порт для сквозной зарядки.

Для более старых моделей с разъемом Micro USB понадобится адаптер Micro USB на HDMI. В этом случае телефон должен поддерживать протокол MHL. Схема подключения аналогична: адаптер соединяет телефон и кабель HDMI, который ведет к телевизору.

Как настроить потоковую передачу через DLNA?

Если предыдущие методы вам не подошли, выход все еще есть. Подавляющее большинство телевизоров с доступом к интернету поддерживают протокол DLNA. Он позволяет транслировать музыку и видеофайлы, хранящиеся локально на телефоне. Однако контент с DRM-защитой (например, Netflix) через этот протокол не будет работать.

Для этого можно использовать бесплатное приложение LocalCast. Оно позволяет выводить на экран медиафайлы из памяти телефона, а также с Google Drive или Dropbox.

Другой вариант – медиасервер Plex. Он работает сложнее: серверная часть устанавливается на компьютер, где хранятся файлы, а мобильное приложение используется как пульт для выбора контента и отправки его на телевизор через DLNA или Chromecast.

Недостатком является то, что компьютер должен быть включенным во время просмотра, однако это позволяет воспроизводить "тяжелые" файлы, которые не поместились бы в память смартфона настроив таким образом собственный домашний медиасервер с высококачественными фильмами и файлами с высоким разрешением. Как это сделать мы рассказывали в отдельном материале о домашнем медиасервере на основе DLNA.

Совет! Ряд файловых менеджеров и проигрывателей из магазина Google Play также поддерживают протоколы DLNA и собственные каналы трансляции контента, например это умеет делать VLC Mediaplayer.