У цьому матеріалі 24 Канал розібрав основні варіанти під'єднання смартфона до телевізора, як дротові, так і бездротові й за допомогою різних застосунків.

Як саме під'єднати смартфон до великого екрана?

Якщо виникає необхідність переглянути щось зі смартфона на телевізорі, ви можете обрати один із трьох поширених шляхів:

вбудована функція Cast (транслювання),

сторонні застосунки,

фізичне підключення через кабель.

Розглянемо ці варіанти від найпростіших до більш технічних.

Як транслювати зображення на телевізор за допомогою Google Cast?

Раніше найкращим варіантом для потокової передачі контенту був пристрій Chromecast. Однак сучасні ґаджети, такі як Chromecast з Google TV або новий Google TV Streamer, вже мають власні застосунки для Netflix, Hulu, Max та Spotify, що робить трансляцію з телефона менш проблемною.

Зверніть увагу! Netflix вимкнув можливість транслювати контент зі смартфонів на телевізори для більшості пристроїв, залишивши функцію лише для старих Chromecast та телевізорів з Google Cast без реклами.

Попри це, якщо у вас є стрімінговий пристрій від Google або телевізор із вбудованою підтримкою Cast, ви можете транслювати програми та вебсторінки Chrome на великий екран. Головна умова – телефон і телевізор (або приставка) мають бути підключені до однієї мережі Wi-Fi.

У застосунках, що мають нативну підтримку (наприклад, Spotify або Max), достатньо натиснути квадратну іконку трансляції та вибрати потрібний пристрій. Цей метод є ідеальним для сервісів із захищеним авторським правом контентом.

Наприклад, Netflix заблокує відео (покаже чорний екран), якщо ви спробуєте використати звичайне дублювання екрана, а через Cast все працюватиме коректно.

Варто зазначити, що Apple TV не підтримує Google Cast, тоді як деякі пристрої Fire TV та Roku можуть працювати з цією технологією (сумісність варто перевіряти в інструкціях виробника).

Як дублювати екран за допомогою функції Screen Mirroring?

Ця функція найкраще підходить для перегляду особистих відео, знятих на камеру телефона, або демонстрації програм, що не мають захисту від копіювання. Для цього також знадобиться сумісний телевізор або медіаплеєр (окрім Apple TV).

Для активації функції необхідно зв'язати пристрій через додаток Google Home. У меню програми слід обрати цільовий пристрій і натиснути кнопку "Транслювати екран". Після завершення перегляду трансляцію потрібно зупинити вручну.

Підтримка цієї технології з'явилася ще в Android 5.0 Lollipop, але реалізація залежить від виробника. На багатьох смартфонах кнопка Cast розташована у шторці швидких налаштувань.

До речі, у Samsung ця функція називається Smart View, а телефони Pixel мають прямий ярлик до Google Home.

Як під'єднати смартфон до телевізора через адаптер?

За відсутності бездротових можливостей можна скористатися кабелем HDMI та відповідним адаптером. Вибір аксесуарів залежить від роз'єму смартфона та потреб у зарядці.

Найпростіший варіант для сучасних телефонів – адаптер USB-C на HDMI. Телефон повинен підтримувати режим HDMI Alt Mode, що дозволяє виводити відеосигнал.

Слід враховувати, що цей метод займає порт зарядки, і при тривалому перегляді батарея швидко розрядиться. Тому доцільніше обирати адаптер, який має додатковий порт для наскрізної зарядки.

Для старіших моделей з роз'ємом Micro USB знадобиться адаптер Micro USB на HDMI. У цьому випадку телефон повинен підтримувати протокол MHL. Схема підключення аналогічна: адаптер з'єднує телефон і кабель HDMI, який веде до телевізора.

Як налаштувати потокову передачу через DLNA?

Якщо попередні методи вам не підійшли, вихід все ще є. Переважна більшість телевізорів з доступом до інтернету підтримують протокол DLNA. Він дозволяє транслювати музику та відеофайли, що зберігаються локально на телефоні. Однак контент із DRM-захистом (наприклад, Netflix) через цей протокол не працюватиме.

Для цього можна використати безплатний застосунок LocalCast. Він дозволяє виводити на екран медіафайли з пам'яті телефона, а також з Google Drive чи Dropbox.

Інший варіант – медіасервер Plex. Він працює складніше: серверна частина встановлюється на комп'ютер, де зберігаються файли, а мобільний застосунок використовується як пульт для вибору контенту та відправки його на телевізор через DLNA або Chromecast.

Недоліком є те, що комп'ютер має бути увімкненим під час перегляду, проте це дозволяє відтворювати "важкі" файли, які не помістилися б у пам'ять смартфона налаштувавши таким чином власний домашній медіасервер з високоякісними фільмами й файлами з високою роздільною здатністю. Як це зробити ми розповідали в окремому матеріалі про домашній медіасервер на основі DLNA.

Порада! Низка файлових менеджерів та програвачів з магазину Google Play також підтримують протоколи DLNA та власні канали транслювання контенту, наприклад це вміє робити VLC Mediaplayer.