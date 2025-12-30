Откуда берется ртуть и чем она опасна?

Исследование возглавила Селин Лавернь из Института морских наук в Барселоне. Ее команда отследила сеть подводных грунтовых вод, которые просачиваются из прибрежных водоносных горизонтов в море под дном лагуны. Этот невидимый поток приносит ртуть в концентрациях, в 70 раз превышающих показатели местной реки Альбухон, пишет 24 Канал со ссылкой на Earth.com.

Мар-Менор – это мелководная и очень соленая лагуна на юго-востоке Испании, отделена от Средиземного моря узкой песчаной косой. Ее площадь составляет около 135 квадратных километров.

Большая часть обнаруженной ртути – так называемая "наследственная ртуть", то есть загрязнение, которое осталось в почвах и отложениях после бывшей горнодобывающей деятельности и сельского хозяйства.

Когда эти грунтовые воды смешиваются с соленой водой лагуны у берега, создаются условия для образования метилртути – формы ртути, которая накапливается в пищевых цепях. Зоны смешивания бедны кислородом и богаты органическим веществом, что способствует размножению микробов, которые превращают неорганическую ртуть в метилртуть.

Исследователи зафиксировали высокие концентрации метилртути в прибрежных водах. Это свидетельствует о том, что прибрежные зоны, где грунтовые воды попадают в море, могут становиться очагами производства метилртути.

Метилртуть поднимается вверх по водным пищевым цепям, поэтому крупные хищные рыбы обычно содержат ее больше, чем мелкие существа, которыми они питаются.

По данным Всемирной организации здравоохранения, метилртуть может повреждать мозг и нервную систему, особенно во время внутриутробного развития и в раннем детстве.

Сейчас уровень ртути в воде и рыбе Мар-Менор не считается критическим, однако ученые предупреждают, что дополнительная метилртуть может изменить ситуацию.

Проблемы накапливаются

В последние десятилетия лагуна страдала от повторяющегося цветения водорослей и мутной воды из-за поступления питательных веществ с ферм, населенных пунктов и животноводческих хозяйств. Эти питательные вещества вызвали серьезные экологические нарушения, в частности эпизоды кислородного голодания, которые убили морскую траву и рыбу.

Для отслеживания невидимого потока грунтовых вод команда отбирала образцы воды из лагуны, поровой воды из пляжных отложений, грунтовых вод из скважин и соседней реки Альбухон. Ученые измеряли концентрации растворенной ртути и метилртути вместе с изотопами радия – радиоактивными индикаторами, которые показывают скорость поступления грунтовых вод в лагуну.



Лагуна Мар-Менор / Скриншот 24 Канала/Google

Исследования в других регионах мира, в частности вдоль побережья Калифорнии, в Азии и Северной Европе, уже показывали, что подводные грунтовые воды могут доставлять ртуть в океан с интенсивностью, сравнимой с реками. Однако до сих пор никто не оценивал, насколько важными могут быть грунтовые воды для циркуляции ртути в прибрежных лагунах вроде Мар-Менор.

Новая работа, результаты которой появились в журнале Environmental Science & Technology, заполняет этот пробел и свидетельствует, что многие лагуны в мире могут незаметно получать ртуть снизу.

Ученые напоминают о Минаматской конвенции о ртути – глобальный договор, который обязывает страны контролировать поставки, использование, выбросы ртути и загрязненные участки. Однако исследование Мар-Менор указывает на проблему, которую международные правила не могут решить полностью: очистка захороненного загрязнения и ликвидация скрытых утечек требуют терпеливой работы.

Изменение климата уже нагревает прибрежные воды и делает экстремальную жару чаще. Условия с низким содержанием кислорода в сочетании с большим количеством органического вещества и доступной неорганической ртути – это именно тот рецепт, который помогает микробам производить больше метилртути. Более жаркие лета и интенсивные штормы могут ускорить перенос старых запасов ртути в пищевые цепи.