За изменения проголосовали ученые и представители правительств со всего мира, собиравшиеся в Версальском дворце под Парижем. Как пишет источник, необходимость новых префиксов вызвана постоянно растущими объемами данных.

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Новые префиксы

Теперь в единицах измерения будут:

Ронна и кветта для самых больших чисел.

Ронто и кекто для самых маленьких.

Префиксы упрощают выражение огромных величин. К примеру, слова километр (1000 метров) или миллиметр (одна тысячная метра) стали уже привычными. С тех пор как в 1960 году была создана система SI, научная потребность привела к увеличению количества префиксов. Последний раз новые префиксы вводили в 1991 году – дзетту и йотту. Йоттаметр – это примерно 105,7 светового года. Однако даже йотты уже недостаточно, чтобы справиться с ненасытным аппетитом современного мира в больших данных. Новые префиксы могут упростить, как мы говорим о больших объектах.

Земля по новым правилам весит примерно шесть роннаграмм – 6 с 27 нулями.

Юпитер – примерно два кветтаграмма – двойка с тридцатью нулями.

Новые префиксы должны удовлетворить мировую потребность в больших числах в течение следующих 20 – 25 лет.

Напомним, на этой же конференции ученые проголосовали за резолюцию, упраздняющую високосную секунду. Это изменение продиктовано постоянным вредом и неудобствами, которые она причиняет технологическим компаниям.