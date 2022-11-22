За зміну проголосували науковці та представники урядів з усього світу, які збирались у Версальському палаці під Парижем. Як пише джерело, необхідність нових префіксів викликана постійно зростаючими обсягами даних.

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Нові префікси

Тепер в одиницях виміру будуть:

Ронна і кветта для найбільших чисел.

Ронто і кекто для найменших.

Префікси полегшують вираження великих величин. Наприклад, слова кілометр (1000 метрів) або міліметр (одна тисячна метра) стали вже звичними. Відтоді, як 1960 року було створено систему SI, наукова потреба призвела до збільшення кількості префіксів. Востаннє нові префікси вводили в 1991 році – дзетту і йотту. Йоттаметр – це приблизно 105,7 світлового року. Однак навіть йотти вже недостатньо, щоб впоратися з ненаситним апетитом сучасного світу до великих даних. Нові префікси можуть спростити те, як ми говоримо про великі об'єкти.

Земля за новими правилами важить приблизно шість роннаграмів – 6 з 27 нулями.

Юпітер – приблизно два кветтаграми – двійка з тридцятьма нулями.

Нові префікси мають задовольнити світову потребу у великих числах протягом наступних 20 – 25 років.

Нагадаємо, на цій же конференції вчені проголосували за резолюцію, яка скасовує високосну секунду. Ця зміна продиктована постійною шкодою та незручностями, яких вона завдає технологічним компаніям.