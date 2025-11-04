Новый закон должен обеспечить для украинцев равный доступ к быстрому мобильному интернету, независимо от места жительства или передвижения. Он устанавливает обязательные показатели скорости связи, которые мобильные операторы должны будут поддерживать. Это должно гарантировать стабильный интернет в городах, селах и даже в дороге. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Какие изменения предусматривает закон и как он будет работать?

Одно из ключевых нововведений – возможность пользователей самостоятельно проверять качество связи. Для этого будут использоваться смартфоны, а результаты тестов скорости автоматически будут поступать в Национальную комиссию по электронным коммуникациям. Там будут анализировать данные и оперативно реагировать на проблемы со связью.

Закон также ускорит развитие сети в сельской местности. Это станет возможным после отмены моратория на проверки, который ранее сдерживал установление новых базовых станций.

Кроме того, национальный роуминг останется доступным даже после завершения военного положения. Это важно для поддержания связи во время чрезвычайных ситуаций.

Правительство ожидает, что принятый документ станет шагом к полному покрытию страны скоростным интернетом. Теперь закон должен быть подписан Президентом Украины.

Сколько Канада выделит средств на кибербезопасность страны?

Канада выделяет средства на поддержку Украины. Речь идет о помощи в размере 92 миллиона гривен. Деньги направят на усиление кибербезопасности Украины.

Эту помощь партнеры Украины выделяют в рамках Таллиннского механизма – международной инициативы, которая координирует помощь от 12 стран в укреплении киберустойчивости.