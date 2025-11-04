Новий закон має забезпечити для українців рівний доступ до швидкого мобільного інтернету, незалежно від місця проживання чи пересування. Він встановлює обов’язкові показники швидкості зв’язку, які мобільні оператори повинні будуть підтримувати. Це має гарантувати стабільний інтернет у містах, селах і навіть у дорозі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Які зміни передбачає закон і як він працюватиме?

Одне з ключових нововведень – можливість користувачів самостійно перевіряти якість зв’язку. Для цього будуть використовуватися смартфони, а результати тестів швидкості автоматично надходитимуть до Національної комісії з електронних комунікацій. Там аналізуватимуть дані та оперативно реагуватимуть на проблеми зі зв’язком.

Закон також пришвидшить розбудову мережі в сільській місцевості. Це стане можливим після скасування мораторію на перевірки, який раніше стримував встановлення нових базових станцій.

Крім того, національний роумінг залишиться доступним навіть після завершення воєнного стану. Це важливо для підтримки зв’язку під час надзвичайних ситуацій.

Уряд очікує, що ухвалений документ стане кроком до повного покриття країни швидкісним інтернетом. Тепер закон має бути підписаний Президентом України.

Скільки Канада виділить коштів на кібербезпеку країни?

Канада виділяє кошти на підтримку України. Йдеться про допомогу у розмірі 92 мільйони гривень. Гроші спрямують на посилення кібербезпеки України.

Цю допомогу партнери України виділяють у рамках Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості.