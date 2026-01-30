По прогнозам Национального центра космической обстановки (под руководством Финского метеорологического института) и европейской сети EU SST, объект войдет в атмосферу примерно в 10:40.

Каким странам угрожает космическая ракета из Китая?

Прогнозы могут меняться в пределах около десяти часов, и точное место падения можно будет определить только после схода ракеты с орбиты.

По оценкам экспертов, обломки не упадут на территорию Финляндии. Возможные падения частей ракеты ожидаются южнее Дании и стран Балтии, где они могут временно повлиять на авиасообщение.

Напомним, что ракета ZQ 3 R/B была запущена 3 декабря 2025 года. Ее вес составляет примерно 11 тонн, а длина – 12 – 13 метров. Из-за своих больших размеров и веса она считается значительным космическим обломком и находится под постоянным глобальным мониторингом.

Европейская сеть EU SST регулярно обновляет прогнозы и сообщает самую свежую информацию о ситуации.

