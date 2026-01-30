По прогнозам Национального центра космической обстановки (под руководством Финского метеорологического института) и европейской сети EU SST, объект войдет в атмосферу примерно в 10:40.
Каким странам угрожает космическая ракета из Китая?
Прогнозы могут меняться в пределах около десяти часов, и точное место падения можно будет определить только после схода ракеты с орбиты.
По оценкам экспертов, обломки не упадут на территорию Финляндии. Возможные падения частей ракеты ожидаются южнее Дании и стран Балтии, где они могут временно повлиять на авиасообщение.
Напомним, что ракета ZQ 3 R/B была запущена 3 декабря 2025 года. Ее вес составляет примерно 11 тонн, а длина – 12 – 13 метров. Из-за своих больших размеров и веса она считается значительным космическим обломком и находится под постоянным глобальным мониторингом.
Европейская сеть EU SST регулярно обновляет прогнозы и сообщает самую свежую информацию о ситуации.
Последние новости о космосе
- Японская ракета H3 потеряла спутник Michibiki 5 потеряла спутник Michibiki 5 во время запуска из-за проблем с отделением головного обтекателя, что привело к его падению в Тихий океан. Инженеры анализируют инцидент, рассматривая возможные причины, такие как механические факторы или дефекты в конструкции, а также готовятся к будущим миссиям, в частности к Марсу.
- Германия развивает гиперзвуковой аэрокосмический аппарат HYTEV. Он может работать на границе атмосферы и космоса. HYTEV является многоразовой системой, способной выводить на орбиту до 1000 килограммов груза, что вызывает опасения Москвы из-за его потенциальных военных применений.
- Россия отложила запуск спутников проекта "Рассвет" из-за проблем с производством и нехваткой комплектующих. Финансирование проекта составляет более 5,5 миллиардов долларов.