За прогнозами Національного центру космічної обстановки (під керівництвом Фінського метеорологічного інституту) та європейської мережі EU SST, об'єкт увійде в атмосферу приблизно о 10:40.

Яким країнам загрожує космічна ракета з Китаю?

Прогнози можуть змінюватися в межах близько десяти годин, і точне місце падіння можна буде визначити лише після сходження ракети з орбіти.

За оцінками експертів, уламки не впадуть на територію Фінляндії. Можливі падіння частин ракети очікуються південніше Данії та країн Балтії, де вони можуть тимчасово вплинути на авіасполучення.

Нагадаємо, що ракета ZQ 3 R/B була запущена 3 грудня 2025 року. Її вага становить приблизно 11 тонн, а довжина – 12 – 13 метрів. Через свої великі розміри та вагу вона вважається значним космічним уламком і перебуває під постійним глобальним моніторингом.

Європейська мережа EU SST регулярно оновлює прогнози та повідомляє про найсвіжішу інформацію про ситуацію.

