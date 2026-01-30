За прогнозами Національного центру космічної обстановки (під керівництвом Фінського метеорологічного інституту) та європейської мережі EU SST, об'єкт увійде в атмосферу приблизно о 10:40.
Яким країнам загрожує космічна ракета з Китаю?
Прогнози можуть змінюватися в межах близько десяти годин, і точне місце падіння можна буде визначити лише після сходження ракети з орбіти.
За оцінками експертів, уламки не впадуть на територію Фінляндії. Можливі падіння частин ракети очікуються південніше Данії та країн Балтії, де вони можуть тимчасово вплинути на авіасполучення.
Нагадаємо, що ракета ZQ 3 R/B була запущена 3 грудня 2025 року. Її вага становить приблизно 11 тонн, а довжина – 12 – 13 метрів. Через свої великі розміри та вагу вона вважається значним космічним уламком і перебуває під постійним глобальним моніторингом.
Європейська мережа EU SST регулярно оновлює прогнози та повідомляє про найсвіжішу інформацію про ситуацію.
Останні новини про космос
- Японська ракета H3 втратила супутник Michibiki 5 під час запуску через проблеми з відділенням головного обтічника, що призвело до його падіння в Тихий океан. Інженери аналізують інцидент, розглядаючи можливі причини, такі як механічні фактори або дефекти в конструкції, а також готуються до майбутніх місій, зокрема до Марса.
- Німеччина розвиває гіперзвуковий аерокосмічний апарат HYTEV. Він може працювати на межі атмосфери та космосу. HYTEV є багаторазовою системою, здатною виводити на орбіту до 1000 кілограмів вантажу, що викликає побоювання Москви через його потенційні військові застосування.
- Росія відклала запуск супутників проєкту "Рассвєт" через проблеми з виробництвом і нестачею комплектуючих. Фінансування проєкту становить понад 5,5 мільярда доларів.