Как это было

Новые уникальные снимки опубликовало Корейское аэрокосмическое управление в своих социальных сетях, пишет Space. Объектом, что протаранил Луну в среду, 5 августа 2026 года, стала верхняя ступень ракеты Falcon 9.

Этот обломок весом около 4000 килограммов находился в космосе более полутора лет – его запустили еще 15 января 2025 года. Тогда ракета вывела на орбиту два частных лунных аппарата: Blue Ghost от компании Firefly Aerospace и Resilience от японской ispace.

Обычно SpaceX старается утилизировать отработанные ступени в атмосфере Земли, однако на этот раз топлива едва хватило для доставки груза. В результате гигантская металлическая конструкция осталась дрейфовать на высокой орбите, пока солнечная активность и гравитация не вывели ее на траекторию столкновения с Луной. Удар произошел недалеко от кратера Эйнштейна.

"Данури" зафиксировал как предстолкновение, так и непосредственные кадры после столкновения, что позволяет проанализировать изменения, вызванные исключительно ударом, и предоставляет важные данные для исследований,

– прокомментировали представители Корейского аэрокосмического научно-исследовательского института (KARI).

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



"Falcon 9" врезалась в Луну / Изображение KARI

Хотя ракета двигалась в несколько раз быстрее звука, ее скорость все равно была значительно меньше скорости среднего метеороида. Несмотря на это, удар оказался достаточно мощным, чтобы выбить в лунном грунте яму шириной до 27 метров.



Falcon 9 врезалась в Луну / Изображение KARI

Помимо корейского зонда, за событием наблюдали и наземные обсерватории. Например, астрономы из Института астрофизики Андалусии в Испании зафиксировали на видео облако материала, поднявшееся над поверхностью в момент удара.

Здесь видно едва заметное облако пыли, поднимающееся вверх после удара: смотрите видео

Наша команда в @iaa_csic запечатлела падение верхней ступени ракеты Falcon 9 на Луну. Прилагаем предварительное видео, демонстрирующее динамику выброшенного материала. Черная область соответствует лунному диску @SpaceX @JuanLuisRizos @elonmusk @tiempobrasero @A3Noticias… pic.twitter.com/5Ry7hRdCeS – Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) 6 августа 2026

Ученые подчеркивают, что такие события имеют большое значение для изучения состава Луны. Подобные контролируемые или случайные падения ранее уже помогали обнаруживать скрытый под поверхностью лед. Помимо чисто геологического интереса, специалисты анализируют риски для безопасности будущих колонистов, которые будут работать на поверхности спутника.

Это создает иной набор опасностей, чем те, с которыми сталкивались астронавты миссии "Аполлон" из-за обычных фоновых метеороидов, ежедневно ударяющих по Луне. С помощью этого явления мы хотим понять как прямые, так и косвенные угрозы,

– заявили в команде исследователей.

"Данури", ставший первым лунным зондом Южной Кореи, продолжает свою миссию. Полученные данные планируется объединить с наблюдениями зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для более глубокого анализа.