Як це було

Нові унікальні знімки оприлюднило Корейське аерокосмічне управління у своїх соцмережах, пише Space. Об'єктом, що протаранив Місяць у середу, 5 серпня 2026 року, став верхній ступінь ракети Falcon 9.

Цей уламок вагою близько 4000 кілограмів перебував у космосі понад півтора року – його запустили ще 15 січня 2025 року. Тоді ракета вивела на орбіту два приватні місячні апарати: Blue Ghost від компанії Firefly Aerospace та Resilience від японської ispace.

Зазвичай SpaceX намагається утилізувати відпрацьовані ступені в атмосфері Землі, проте цього разу палива ледь вистачило для доставки вантажу. У результаті гігантська металева конструкція залишилася дрейфувати на високій орбіті, поки сонячна активність і гравітація не штовхнули її на курс зіткнення з Місяцем. Удар стався неподалік від кратера Ейнштейна.

Danuri зафіксував як передзіткнення, так і безпосередні кадри після зіткнення, що дозволяє проаналізувати зміни, спричинені виключно ударом, і надає важливі дані для досліджень,

– прокоментували представники Корейського аерокосмічного науково-дослідного інституту (KARI).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Falcon 9 врізалася в Місяць / Зображення KARI

Хоча ракета рухалася у кілька разів швидше за звук, її швидкість усе одно була значно меншою за швидкість середнього метеороїда. Попри це, удар виявився достатньо потужним, щоб вибити в місячному ґрунті яму завширшки до 27 метрів.



Falcon 9 врізалася в Місяць / Зображення KARI

Крім корейського зонда, за подією спостерігали й наземні обсерваторії. Наприклад, астрономи з Інституту астрофізики Андалусії в Іспанії зафіксували на відео хмару матеріалу, що здійнялася над поверхнею в момент удару.

Тут видно ледь помітну хмару пилу, яка здіймається вгору після удару: дивіться відео

Our team at @iaa_csic has captured the impact on the Moon of the upper stage of a Falcon 9 rocket. We attach a preliminary video showing the evolution of the ejected material. The black area corresponds to the lunar disk @SpaceX @JuanLuisRizos @elonmusk @tiempobrasero @A3Noticias… pic.twitter.com/5Ry7hRdCeS — Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) August 6, 2026

Вчені підкреслюють, що такі події мають велике значення для вивчення складу Місяця. Подібні контрольовані або випадкові падіння раніше вже допомагали виявляти прихований під поверхнею лід. Окрім суто геологічного інтересу, фахівці аналізують безпекові ризики для майбутніх колоністів, які працюватимуть на поверхні супутника.

Це створює інший набір небезпек, ніж ті, з якими стикалися астронавти місії "Аполлон" через звичайні фонові метеороїди, що щодня б'ють по Місяцю. За допомогою цієї події ми хочемо зрозуміти як прямі, так і непрямі загрози,

– заявили в команді дослідників.

Danuri, який став першим місячним зондом Південної Кореї, продовжує свою місію. Отримані дані планують об'єднати зі спостереженнями зонда NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) для глибшого аналізу.