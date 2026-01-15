По годовому отчету компании Appfigures, в 2025 году глобальное количество загрузок мобильных приложений и игр через App Store и Google Play достигло 106,9 млрд. Это на 2,7% меньше, чем годом ранее, и уже пятый год подряд показатель снижается. В то же время потребительские расходы выросли на 21,6% и достигли примерно 155,8 млрд долларов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Appfigures.

Как подписки изменили экономику мобильных приложений?

Такие данные свидетельствуют о том, что разработчикам и издателям удалось эффективнее монетизировать имеющуюся аудиторию. Пользователи чаще оформляют подписки или совершают покупки внутри приложений, даже несмотря на уменьшение количества новых установок.

Отчет также подтверждает постепенный уход мобильных игр от роли главного источника доходов. В 2025 году расходы на игры составляли 72,2 миллиарда долларов, или около 46% общих расходов в приложениях. Это на 10% больше, чем в прошлом году, но еще быстрее росли доходы неигровых приложений. Расходы на них увеличились на 33,9% за год и достигли 82,6 миллиарда долларов.

Как пишет TechCrunch, несмотря на недовольство пользователей тем, что почти каждое приложение теперь имеет подписку или внутренние покупки, такая модель обеспечивает более стабильные доходы для разработчиков. Она также стимулирует развитие компаний, обслуживающих мобильную экосистему. Среди них RevenueCat, платформа для управления подписками, которая привлекла 50 миллионов долларов в раунде Series C, а также Appcharge, стартап по монетизации мобильных игр, объявивший о 58 миллионов долларов инвестиций Series B. Компания Liftoff Mobile, которая занимается маркетингом и монетизацией приложений, на этой неделе подала заявку на IPO.

Падение загрузок продолжается с 2020 года, когда во время пандемии был зафиксирован рекорд в 135 млрд установок. В 2024 году этот показатель составил 109,8 млрд, а между 2023 и 2024 годами сокращение достигло 3,3%.

Наибольшее снижение в 2025 году зафиксировали мобильные игры. Их загрузили 39,4 млрд раз, что на 8,6% меньше предыдущего года. Для сравнения, с 2023 по 2024 годы падение составило 6,6%. Неигровые приложения показали почти нулевую динамику, с небольшим ростом на 1,1% до 67,4 млрд загрузок.

Отдельно в отчете рассматривается рынок США. В 2025 году американские потребители потратили на мобильные приложения около 55,5 миллиарда долларов, что на 18,1% больше, чем в 2024 году. Количество загрузок в США сократилось на 4,2% и составило 10 млрд. Расходы на неигровые приложения достигли 33,6 миллиарда долларов, увеличившись на 26,8%, тогда как игры принесли 21,9 миллиарда долларов, что лишь на 6,8% больше, чем в прошлом году. Всего в США неигровые приложения загрузили 7,1 млрд раз, а игры – 2,9 млрд.