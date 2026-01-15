За річним звітом компанії Appfigures, у 2025 році глобальна кількість завантажень мобільних застосунків і ігор через App Store та Google Play сягнула 106,9 млрд. Це на 2,7% менше, ніж роком раніше, і вже п’ятий рік поспіль показник знижується. Водночас споживчі витрати зросли на 21,6% і досягли приблизно 155,8 млрд доларів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на дані Appfigures.

Дивіться також В App Store новий лідер: загадковий застосунок для самотніх б'є рекорди популярності

Як підписки змінили економіку мобільних застосунків?

Такі дані свідчать про те, що розробникам і видавцям вдалося ефективніше монетизувати наявну аудиторію. Користувачі частіше оформлюють підписки або здійснюють покупки всередині застосунків, навіть попри зменшення кількості нових установок.

Звіт також підтверджує поступовий відхід мобільних ігор від ролі головного джерела доходів. У 2025 році витрати на ігри становили 72,2 мільярда доларів, або близько 46% загальних витрат у застосунках. Це на 10% більше, ніж торік, але ще швидше зростали доходи неігрових застосунків. Витрати на них збільшилися на 33,9% за рік і досягли 82,6 мільярда доларів.

Як пише TechCrunch, попри невдоволення користувачів тим, що майже кожен застосунок тепер має підписку або внутрішні покупки, така модель забезпечує стабільніші доходи для розробників. Вона також стимулює розвиток компаній, що обслуговують мобільну екосистему. Серед них RevenueCat, платформа для управління підписками, яка залучила 50 мільйонів доларів у раунді Series C, а також Appcharge, стартап з монетизації мобільних ігор, що оголосив про 58 мільйонів доларів інвестицій Series B. Компанія Liftoff Mobile, яка займається маркетингом і монетизацією застосунків, цього тижня подала заявку на IPO.

Падіння завантажень триває з 2020 року, коли під час пандемії був зафіксований рекорд у 135 млрд установок. У 2024 році цей показник становив 109,8 млрд, а між 2023 і 2024 роками скорочення сягнуло 3,3%.

Найбільше зниження у 2025 році зафіксували мобільні ігри. Їх завантажили 39,4 млрд разів, що на 8,6% менше за попередній рік. Для порівняння, з 2023 по 2024 роки падіння становило 6,6%. Неігрові застосунки показали майже нульову динаміку, з невеликим зростанням на 1,1% до 67,4 млрд завантажень.

Окремо у звіті розглядається ринок США. У 2025 році американські споживачі витратили на мобільні застосунки близько 55,5 мільярда доларів, що на 18,1% більше, ніж у 2024 році. Кількість завантажень у США скоротилася на 4,2% і склала 10 млрд. Витрати на неігрові застосунки досягли 33,6 мільярда доларів, збільшившись на 26,8%, тоді як ігри принесли 21,9 мільярда доларів, що лише на 6,8% більше за торік. Загалом у США неігрові застосунки завантажили 7,1 млрд разів, а ігри – 2,9 млрд.