Застосунок "Are You Dead?" швидко набрав популярність і нині очолює рейтинг платних додатків в Apple App Store у Китаї, а також посідає шосте місце в США. За 8 юанів, що приблизно дорівнює 1,15 долара, користувач може додати контакт для екстреного зв'язку та щодня підтверджувати, що з ним усе гаразд. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Gizmodo.

Чому простий додаток став таким популярним?

Механіка додатка максимально проста. Користувач раз на день натискає яскраву зелену кнопку з мультяшним привидом. Якщо цього не зробити два дні поспіль, на третій день система автоматично надсилає електронного листа людині, зазначеній як контакт для надзвичайних ситуацій.

Розробники задумували додаток як інструмент безпеки для людей, які живуть самі. У Китаї ця проблема стає дедалі актуальнішою на тлі старіння населення, наслідків політики однієї дитини та стрімкої урбанізації, через яку мільйони людей переїжджають до міст і живуть далеко від родин.

За даними китайських дослідницьких компаній, до 2030 року в країні може бути до 200 мільйонів домогосподарств з однією людиною. Очікується, що частка людей, які живуть самі, перевищить 30 відсотків.

На англомовній сторінці в App Store додаток має назву Demumu. Там його описують як легкий інструмент безпеки для людей, які живуть наодинці, покликаний зробити самостійне життя менш тривожним. За словами розробників, застосунок підходить для офісних працівників, студентів і всіх, хто свідомо обирає життя без співмешканців.

Як пише ВВС, у Китаї додаток викликав активне обговорення в соцмережах. Користувачі звернули увагу на прямолінійну назву та похмурий сенс, але водночас почали пропонувати ідеї для покращення. Серед них – можливість надсилати повідомлення контактам для екстреного зв'язку, а не лише електронні листи.

Частина користувачів також закликала змінити назву. Вона задумана як гра слів і відсилає до популярного китайського сервісу доставки їжі з назвою "Are You Hungry?", яка звучить подібно китайською. Оригінальна китайська назва додатка звучить як Si-le-ma, що фонетично нагадує відомий бренд.

Команда розробників складається з трьох представників покоління Z, народжених після 1995 року. Вони заявили, що вдячні за широку увагу до їхнього продукту. За їхніми словами, вони планують оновлення з новими функціями, зокрема зручнішими інструментами для літніх людей, а також розглядають можливість перейменування.

Популярність Demumu виходить за межі Китаю. У США застосунок також швидко піднявся в рейтингах, що частково може пояснюватися інтересом з боку китайських мігрантів. Водночас тенденція до життя наодинці характерна для багатьох країн.

Згідно з даними перепису населення США, у 2020 році 27,6 відсотка всіх домогосподарств складалися з однієї людини. Для порівняння, у 1940 році цей показник становив лише 7,7 відсотка. На тлі таких змін простий додаток із похмурою назвою несподівано влучив у запит сучасного суспільства.