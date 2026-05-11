Почему находка именно этого манускрипта является настоящей сенсацией?

Настоящий детектив в мире медиевистики развернулся вокруг манускрипта, который считался утраченным с 1975 года. Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине, доктор Элизабетта Маньянти и доктор Марк Фолкнер, идентифицировали в Национальной центральной библиотеке Рима копию "Церковной истории народа англов" (Historia ecclesiastica gentis Anglorum) монаха Беды Преподобного. Этот документ, датирован первой третью девятого века (примерно 800 – 830 годы), содержит одну из древнейших копий "Гимн Кедмона" – первого известного стихотворения на английском языке, пишет SciTechDaily.

Находка, получившая шифр Vitt. Em. 1452, является чрезвычайно важной по нескольким причинам:

Во-первых, это третья по давности известная версия поэмы.

Во-вторых, это древнейший образец так называемой нортумбрийской редакции "eordu", который значительно опережает по времени предыдущего рекордсмена – манускрипт двенадцатого века из Дижона.

Кроме того, это первый случай, когда древнеанглийский текст гимна встроен непосредственно в основной латинский текст Беды, а не записан на полях или в конце книги.

Я наткнулась на противоречивые упоминания об "Истории" Беды в Риме, некоторые из которых указывали на ее существование, а некоторые – на то, что она была утрачена. Когда библиотека подтвердила факт наличия документа и оцифровала его для нас, мы были чрезвычайно взволнованы, обнаружив, что манускрипт содержит древнеанглийскую версию Гимну Кедмона, встроенную в латинский текст,

– прокомментировала доктор Элизабетта Маньянти, специалист по средневековым рукописям.

Она также добавила: "Магия цифровизации позволила двум исследователям в Ирландии признать значимость манускрипта, который сейчас находится в Риме и содержит поэму, замечательным образом составленную в Северной Англии застенчивым пастухом полторы тысячи лет назад. Это открытие является свидетельством способности библиотек способствовать новым исследованиям, оцифровывая свои коллекции и делая их свободно доступными в интернете".



Доктор Маньянти и доктор Фолкнер у экземпляра "Церковной истории" / Фото Trinity College Dublin

Что известно о манускрипте?

История манускрипта напоминает приключенческий роман. Он был создан в бенедиктинском аббатстве Святого Сильвестра в Нонантоли, на севере Италии. В семнадцатом веке кодекс перешел в цистерцианский монастырь Санта Кроче в Иерусалиме в Риме.

Во время Наполеоновских войн, в 1810-х годах, его перевезли в Ватиканскую библиотеку для безопасности, а затем в монастырь Сан-Бернардо алле Терме. Именно оттуда рукопись была похищена до 1821 года и попала в частные руки.

Документ сменил нескольких владельцев, среди которых был известный коллекционер сэр Томас Филлиппс, и только в 1972 году вернулся в государственную собственность Италии.



Страница, на которой записали гимн Кедмона / Фото National Central Library

Ценность документа невероятная

Важность находки подчеркивает и доктор Марк Фолкнер:

Всего сохранилось около 3 миллионов слов на древнеанглийском языке, но подавляющее большинство текстов происходит из десятого и одиннадцатого веков. Гимн Кедмона является почти уникальным как выживанец из седьмого века – он соединяет нас с древнейшими этапами письменного английского языка. Как самый древний известный стих на древнеанглийском языке, сегодня он почитается как начало английской литературы,

– сказал ученый.

По его словам, то, что оригинальный стих был повторно вставлен в латынь в течение 100 лет после завершения Бедой своего труда, свидетельствует о высокой ценности английской поэзии для ранних читателей.

Особенностью римской записи является его уникальная пунктуация. Текст гимна содержит интерпункты – точки между словами, почти не встречающиеся в древнеанглийских рукописях. Это может быть остатком еще более древней традиции или влиянием эпиграфики – надписей на камне.

Филологический анализ свидетельствует, что текст сохраняет особенности раннего нортумбрийского диалекта, но с определенными признаками влияния мерсийских говоров, указано в исследовании, которое опубликовали в журнале Early Medieval England and its Neighbours, принадлежащем Кембриджскому университету.

Открытия, вероятно, еще не завершены

Валентина Лонго, куратор средневековых и современных рукописей Национальной центральной библиотеки Рима, отметила: "Сегодня Национальная центральная библиотека Рима обладает крупнейшей коллекцией раннесредневековых кодексов из бенедиктинского аббатства Нонантола. Эта коллекция насчитывает 45 манускриптов, датированных от шестого до двенадцатого века. Вся Нонантольская коллекция была полностью оцифрована и доступна через вебсайт библиотеки".

Андреа Каппа, руководитель зала рукописей, добавляет, что библиотека уже предоставила доступ к цифровым копиям около 500 манускриптов и завершает проект оцифровки микрофильмов еще 110 000 документов.

Вам также будет интересно: что мы знаем о древнеанглийском языке и может ли современный человек его понять

Древнеанглийский язык существовал примерно с V до XI века. На нем разговаривали англосаксонские племена после переселения в Британию. Для современного человека, знающего английский, этот язык почти непонятен. Он больше напоминает смесь германских языков, чем современный английский. Например, известное начало эпоса "Беовульф" звучит так: "Hwæt! We Gardena in geardagum". Большинство современных носителей английского не сможет понять этот текст без специальной подготовки.

Древнеанглийский существенно отличался грамматикой. В нем существовали падежи, грамматический род и сложная система окончаний, похожа на современный немецкий или исландский язык. Слова изменялись в зависимости от роли в предложении. Также тогдашний английский содержал много букв, которые сегодня уже не используются, в частности "þ" и "ð", обозначавших звук "th". Значительная часть словарного запаса происходила из германских корней, а латинские и французские влияния были минимальными.

Ситуация резко изменилась после нормандского завоевания Англии в 1066 году. Французский язык нормандской элиты начал активно проникать в английский. Именно тогда сформировался среднеанглийский язык, который уже постепенно приближался к современному. Древнеанглийские тексты сегодня сохранились лишь в относительно небольшом количестве рукописей, поскольку большинство документов того времени не пережили войны, пожары и разрушения, пишет Cambridge University Library.

Как монахи переписывали книги в средневековье без печатных станков?

В средневековье книги создавали вручную. До появления печатного станка каждый экземпляр нужно было переписывать отдельно. Основными центрами производства книг были монастыри. В них существовали специальные помещения – скриптории, где работали переписчики, художники и составители рукописей.

Работа над книгой могла длиться месяцами или даже годами. Текст наносили гусиными перьями на пергамент, изготовленный из кожи животных. Особо ценные книги украшали цветными инициалами, орнаментами и миниатюрами. Для этого использовали природные пигменты, золото и серебро. Наиболее роскошные рукописи создавались для церквей, монастырей и королевских дворов.

В популярной культуре часто показывают одного монаха, который сидит в темной комнате и переписывает текст при свече. На самом деле процесс был сложнее. Над большими манускриптами работали целые команды. Одни готовили пергамент, другие писали текст, третьи создавали иллюстрации и декоративные элементы. В позднем средневековье все большую роль начали играть светские мастерские и профессиональные переписчики, отмечает Quod.

Средневековые рукописи имели характерные черты. В текстах активно использовали сокращения, чтобы экономить место на дорогом пергаменте. Многие книги писали в две колонки. Популярным был готический стиль письма Textura – очень плотный и декоративный шрифт, который сегодня трудно читать без специальной подготовки, пишет Chaucer.

Как оцифровать старину

Сегодня древние рукописи и архивы активно оцифровывают. Этот процесс стал одним из самых масштабных культурных и научных проектов XXI века. Библиотеки, музеи и университеты по всему миру сканируют манускрипты в высоком разрешении, создают цифровые каталоги и выкладывают материалы в открытый доступ. Например, Британская библиотека, Кембриджский университет и Parker Library уже оцифровали тысячи средневековых документов, сообщает библиотека Cornell Guides.

Процесс оцифровки очень сложный. Древние документы часто повреждены, выцветшие или написаны почти неразборчивыми почерками. Для работы используют специальные сканеры, которые не повреждают хрупкий пергамент. Иногда применяют мультиспектральную съемку – технологию, позволяющую видеть текст, невидимый человеческому глазу. Такие методы помогают читать стертые записи, скрытые слои чернил и палимпсесты, где старый текст был стерт и поверх него написали новый.

В последние годы к работе активно привлекают искусственный интеллект. Системы обучают распознавать средневековый почерк. Это позволяет автоматически расшифровывать тысячи страниц рукописей, что раньше требовало десятилетий ручной работы специалистов, объясняет исследование в arXiv. Исследователи уже используют машинное обучение для анализа латинских и германских манускриптов, определения авторов текстов и даже поиска особенностей почерка отдельных переписчиков.