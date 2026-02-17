Теперь сделать это можно в тысячах отделений почтовых операторов Новой Почты и Укрпочты по всей стране. Это поможет быстрее легализовать устройства и избежать их отключения, как отметили в Минцифры.

Как пройти верификацию Starlink через почтовые отделения?

Согласно новым разъяснениям Минцифры, для регистрации терминала в отделениях Новой Почты или Укрпочты владельцу необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код и технические данные устройства.

Во время визита работник почты проверяет KIT-номер (серийный номер комплекта), уникальный идентификатор антенны (UTID или Dish ID) и номер учетной записи пользователя на официальном портале Starlink. Где найти KIT-номер и UTID мы ранее рассказывали в отдельном материале.

После внесения этих данных в систему устройство автоматически попадает в реестр разрешенных терминалов.

Такое расширение сети регистраций было введено для того, чтобы упростить процесс для жителей небольших населенных пунктов, где нет ЦНАПов, но работают отделения Укрпочты.

Предыдущие правила продолжают действовать

Важно заметить, что все внедренные ранее методы верификации продолжают действовать параллельно с новыми правилами.

Физические лица и ФЛП, по-прежнему, могут обращаться в ЦНАП, где действует ограничение: без физического присутствия терминала можно зарегистрировать одно устройство, а при условии его показывания – до трех единиц на одно лицо.

Юридические лица продолжают использовать портал Дія для дистанционной подачи заявки с помощью КЭП, где лимит для обычных компаний составляет 10 устройств.

Военным для регистрации оборудования не нужно посещать гражданские учреждения – для Сил обороны работает защищенный алгоритм через систему DELTA, который не требует передачи паролей или постановки терминалов на баланс частей.

Почему Starlink нужно верифицировать?

Необходимость строгого контроля за спутниковыми терминалами возникла из-за активного использования Starlink российскими оккупантами на фронте. Зафиксированы случаи, когда враг устанавливал спутниковые антенны на ударные беспилотники "Шахед", что позволяло операторам управлять дронами в реальном времени на больших расстояниях.

Такие аппараты способны летать на низких высотах и игнорировать действие средств радиоэлектронной борьбы, что представляет серьезную угрозу для инфраструктуры. Первые такие модификации были обнаружены 24 января во время атаки вблизи Кропивницкого.

В итоге украинское Министерство Обороны обратилось к компании SpaceX с запросом на урегулирование ситуации, а руководитель компании Илон Маск отреагировал, после чего Starlink у россиян перестали работать.

