Відтепер зробити це можна у тисячах відділень поштових операторів Нової Пошти та Укрпошти по всій країні. Це допоможе швидше легалізувати пристрої та уникнути їхнього відключення, як зазначили в Мінцифри.

Як пройти верифікацію Starlink через поштові відділення?

Згідно з новими роз'ясненнями Мінцифри, для реєстрації термінала у відділеннях Нової Пошти або Укрпошти власнику необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та технічні дані пристрою.

Під час візиту працівник пошти перевіряє KIT-номер (серійний номер комплекту), унікальний ідентифікатор антени (UTID або Dish ID) та номер облікового запису користувача на офіційному порталі Starlink. Де знайти KIT-номер та UTID ми раніше розповідали в окремому матеріалі.

Після внесення цих даних до системи пристрій автоматично потрапляє до реєстру дозволених терміналів.

Таке розширення мережі реєстрацій було запроваджено для того, щоб спростити процес для мешканців невеликих населених пунктів, де немає ЦНАПів, але працюють відділення Укрпошти.

Попередні правила продовжують діяти

Важливо зауважити, що всі впроваджені раніше методи верифікації продовжують діяти паралельно з новими правилами.

Фізичні особи та ФОП, як і раніше, можуть звертатися до ЦНАПів, де діє обмеження: без фізичної присутності термінала можна зареєструвати один пристрій, а за умови його показування – до трьох одиниць на одну особу.

Юридичні особи продовжують використовувати портал Дія для дистанційної подачі заявки за допомогою КЕП, де ліміт для звичайних компаній становить 10 пристроїв.

Військовим для реєстрації обладнання не потрібно відвідувати цивільні установи – для Сил оборони працює захищений алгоритм через систему DELTA, який не потребує передачі паролів чи постановки терміналів на баланс частин.

Чому Starlink потрібно верифікувати?

Необхідність суворого контролю за супутниковими терміналами виникла через активне використання Starlink російськими окупантами на фронті. Зафіксовано випадки, коли ворог встановлював супутникові антени на ударні безпілотники "Шахед", що дозволяло операторам керувати дронами в реальному часі на великих відстанях.

Такі апарати здатні літати на низьких висотах і ігнорувати дію засобів радіоелектронної боротьби, що становить серйозну загрозу для інфраструктури. Перші такі модифікації були виявлені 24 січня під час атаки поблизу Кропивницького.

У підсумку українське Міністерство Оборони звернулося до компанії SpaceX із запитом на врегулювання ситуації, а керівник компанії Ілон Маск відреагував, після чого Starlink в росіян перестали працювати.

