Как удалось реконструировать внешность?

Исследователи из лаборатории Face Lab Ливерпульского университета Джона Мурса в Великобритании представили результаты своей работы на Всемирном конгрессе по изучению мумий в Перу. Объектами исследования стали четыре мумии из Колумбийских Анд: ребенка 6-7 лет, женщины в возрасте около 60 лет и двух молодых мужчин. По данным радиоуглеродного анализа, эти люди жили в период между 1216 и 1797 годами, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Их лица и челюсти были покрыты стилизованными посмертными масками, изготовленными из смолы, глины, воска и кукурузы. Эта культурная практика была распространена в некоторых других доколумбовых сообществах Южной Америки, но для Колумбии такие находки являются уникальными. К сожалению, поскольку захоронения были разграблены, об этих людях и их археологическом контексте известно очень мало.

Процесс реконструкции начался с компьютерной томографии (КТ) . Этот метод позволяет создавать виртуальные 3D-модели с помощью рентгеновских снимков, сделанных под разными углами. Благодаря КТ команда смогла цифровым способом "снять" слои масок и увидеть черепа, что были под ними.

Следующим этапом стало виртуальное "наращивание" мягких тканей. С помощью специализированного программного обеспечения ученые слой за слоем накладывали на цифровые черепа мышцы, жировую ткань и кожу. Руководитель проекта Джессика Лю сравнила этот процесс с виртуальной скульптурой, где каркасом служит череп.

Для реконструкции лиц двух мужчин использовали усредненные данные о толщине мягких тканей лица современных колумбийских мужчин. Для ребенка и женщины таких данных пока не существует, поэтому исследователям пришлось подстраивать мышцы индивидуально под каждый череп, добавив детскому лицу немного жировой ткани для объема. Форму и размер носа определяли на основе костных тканей черепа.



Процесс реконструкции лиц / Фото Face Lab/Liverpool John Moores University

Цвет кожи, глаз и волос был выбран типичным для жителей этого региона. Чтобы избежать спекуляций относительно характеров, выражение лица сделали нейтральным.

Самым сложным этапом, по словам Джессики Лю, было добавление текстуры: морщин, ресниц, веснушек и пор. Это длительный процесс постоянных корректировок, пока не будет найден оптимальный вариант.



Финальный вариант / Фото Face Lab/Liverpool John Moores University

В то же время исследователи в своем заявлении, опубликованном на сайте Liverpool John Moores University, подчеркивают, что созданные лица не являются точными портретами. Это скорее усредненное представление о том, "как они могли выглядеть", а не "как они выглядели на самом деле". Причина в том, что реконструкции базируются на среднестатистических данных, а каждый человек уникален. Сегодня уже невозможно узнать, были ли у них шрамы, татуировки или какой на самом деле был оттенок их кожи.

